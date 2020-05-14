IKEA теперь и в Украине — на сайте уже можно заказывать товары с адресной доставкой

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На прошлой неделе мы узнали, что IKEA вот-вот запустит онлайн-продажи в Украине. И вот сегодня это произошло (да, свершилось!) — IKEA начала продавать товары через официальный сайт с адресной доставкой по Украине.

Напомним, украиская версия сайта IKEA появилась еще летом прошлого года, а на прошлой неделе там появился каталог с продукцией и ценами. И вот сейчас появилась возможность заказывать эти товары.

Сейчас в каталоге насчитывается почти 3600 позиций товаров в разных категориях: мебель, бытовая и кухонная утварь, предметы для декора, освещения и многие другие.

На данный момент открыто два пункта для получения заказов в Киеве:

Кроме того, возможна адресная доставка товаров по всей Украине. Тариф на доставку малогабаритных товаров на указанный адрес — 99 грн, среднегабаритных — 149 грн, габаритных — 699 грн. Подробнее о тарифах на доставку можно узнать на сайте.

«Мы рады начать работу в Украине благодаря запуску интернет-магазина, особенно в то время, когда каждый из нас уделяет внимание безопасности и комфортному пребыванию дома. Надеемся, наш широкий ассортимент товаров и решений для дома поможет украинцам обустроить личное пространство и улучшить повседневную жизнь». Флориан Мелло, руководитель IKEA в Украине.

После запуска интернет-магазина IKEA планирует открыть свой магазин в новом городском формате (city store) в Киеве. Недавно руководство мебельного гиганта подписало договор аренды с ТРЦ Blockbuster Mall. Дата открытия первого магазина в Киеве пока не сообщается.

Шведский мебельный гигант объявил о выходе на украинский рынок в конце 2017 года. И эта попытка IKEA выйти на украинский рынок является третьей по счету. Свой первый торговый центр компания планировала открыть рядом с Бориспольской трассой в 2006 году, но так и не смогла договориться с киевскими властями о покупке участка площадью 70 га. Вторую попытку IKEA предприняла в 2009-м, когда приобрела участок площадью 60 га в Одесской области. Но спустя год без объяснения причин отказалась от первоначальных планов.

Остается добавить, что запуском и развитием сети в Украине занимается подразделение IKEA Юго-Восточная Европа, являющаяся частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Оно отвечает за розничный бизнес IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.