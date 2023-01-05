Vivobook Pro 16X с 3D OLED дисплеем, Zenbook Pro 16X OLED с модулем Supernova SoM, компактный Zenbook Pro 14 OLED и другие новинки ASUS на CES 2023

Вдобавок к игровым ноутбукам и аксессуарам серии ROG компания ASUS также представила на выставке CES 2023 устройства для работы и творчества.

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ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604) позиционируется как первая в мире портативная рабочая станция 3D OLED для творчества. Её конструкция позволяет открывать ноутбук на 180°. 16-дюймовый 3D OLED-дисплей имеет разрешение 3,2K и частоту обновления 120 Гц. Авторы контента и геймеры смогут просматривать трехмерные фотографии, видео и играть в игры без дополнительных очков или гарнитур. Это поможет быстрее создавать трехмерный графический контент, а технология ASUS Spatial Vision позволит в режиме реального времени преобразовывать двухмерную графику в трехмерное изображение нажатием одного переключателя. Конфигурация включает процессор Intel Core i9-13980HX, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 40, до 64 ГБ оперативной памяти с возможностью ее модернизации. Дополнительно пользователям доступны большой тачпад с обратной связью и поддержкой стилуса и поворотный контроллер ASUS Dial. Для подключения периферийных устройств ноутбук имеет два разъема Thunderbolt 4.

ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604) — это 16-дюймовый ноутбук для творческих людей, использующий технологию ASUS Spatial Vision и первый в мире автостереоскопический 3D OLED-дисплей с разрешением 3,2K и частотой обновления 120 Гц, не требующий использовать очки. Он может содержать процессор Intel Core i9-13980HX, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 40-й серии, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 4800 МГц в двух слотах SO-DIMM и SSD-накопитель PCIe 4.0 x4 объемом до 2 ТБ.

В партнерстве с Intel инженеры ASUS создали новую модель Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ), выполненную на базе «системы на модуле» ASUS Supernova SoM. Этот способ упаковки на модуле имеет ряд преимуществ — в частности, он на 38% уменьшает площадь центральной части материнской платы и повышает общую эффективность системы охлаждения. Конструкция ASUS Supernova SoM совмещает процессор Intel Core i9-13905H, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 40-й серии и 32 ГБ оперативной памяти DRAM LPDDR5X. Этот ноутбук имеет сенсорный HDR OLED-дисплей с разрешением 3,2K (16:10) и частотой обновления 120 Гц.

Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) имеет компактный корпус толщиной менее 1,8 см и массой всего 1,65 кг. Устройство имеет OLED-дисплей NanoEdge Dolby Vision 2,8K 120 Гц, сертифицированный Pantone Validated и способный воспроизводить 100% цветовой гаммы DCI-P3. Несмотря на небольшой вес, система может содержать мощные компоненты, такие как процессор Intel Core i9-13900H, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 40 серии, SSD до 2 ТБ и до 32 ГБ оперативной памяти в слоте SO-DIMM.

Zenbook 14X OLED (UX3404) предлагает 14,5-дюймовый дисплей OLED HDR NanoEdge с разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Гц, процессор Intel Core i9-13900H, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050, 32 ГБ ОЗУ, накопитель PCIe 4.0 объемом 1 ТБ.

Обновленная модель портативной рабочей станции ASUS ProArt Station PD500TE оснащена процессором Intel Core i9 13-го поколения, видеокартой NVIDIA RTX A4000 с 16 ГБ видеопамяти и оперативной памятью DDR4 3200 МГц объемом до 128 ГБ. Также в разработке находится версия с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 40 для ноутбуков.

Для тех случаев, когда экрана ноутбука недостаточно, ASUS предлагает специализированные профессиональные мониторы: