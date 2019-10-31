Владельцам старых iPhone и iPad рекомендуется срочно установить обновление iOS 10.3.4, чтобы избежать проблем в работе GPS, интернета, электронной почты и других функций





Пользователям, которые всё ещё продолжают активно пользоваться смартфонами iPhone 5 и iPad четвёртого поколения (с поддержкой Wi-Fi и сотовой сетей), рекомендуется срочно обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 – до 3 ноября. Иначе они рискуют столкнуться с проблемами в работе GPS, веб-серфинга и электронной почты. Об этом говорится на странице поддержки Apple.

Это связано с проблемой подсчёта дат GPS, которая начала проявляться на устройствах с апреля этого года. Спутники GPS передают свои данные в 10-битном формате. Каждую неделю это число меняется. Таким образом, каждые 1024 недели — примерно раз в 19,7 года — часы сбрасываются.

Большинство современных устройств имеют встроенное решение для нормальной работы при таких случаях, поэтому пользователям не нужно ни о чем беспокоиться. Но некоторые устройства, такие как iPhone 5, нуждаются в обновлении программного обеспечения, чтобы как раз добавить необходимые механизмы борьбы с проблемой подсчёта дат GPS.

Отмечается, что если не установить обновление iOS 10.3.4, то данная проблема затронет не только навигацию в смартфоне. Многие другие функции мобильного устройства, такие как App Store, iCloud, электронная почта и просмотр веб-страниц, также зависят от способности устройства точно правильное обрабатывать время и местоположение. Вот почему так важно получить это обновление для iPhone 5.

Источник: thenextweb