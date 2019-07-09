Владельцы хромбуков вскоре смогут использовать iPhone как точку доступа при подключении через USB





В обозримом будущем пользователи устройств на базе Chrome OS получат возможность подключать к ним смартфоны iPhone через порт USB и получать через них доступ в интернет. Это позволит экономить энергию, не используя беспроводное соединение. Кроме того, проводное соединение может быть более надёжным, чем передача данных через Wi-Fi.

В Chrome OS уже некоторое время есть поддержка передачи интернет-доступа через порт USB для Android-устройств. Также поддерживается функция Instant Tethering, которая позволяет устройствам Chromebook автоматически подключаться к смартфону, когда у ноутбука нет интернет-соединения. В таком случае даже не потребуется извлекать смартфон из кармана.

Пока что не уточняется, когда именно в Chrome OS появится функция передачи интернет-сигнала с iPhone на ноутбук через порт USB. Однако отмечается, что она потребует изменений в ядре Linux, лежащей в основе Chrome OS, так что процесс её внедрения может оказаться долгим. Добавим, планшеты iPad не поддерживают возможность передачи интернет-доступа через USB для других устройств на базе iOS или Android.

Источник: The Verge