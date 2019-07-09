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Владельцы хромбуков вскоре смогут использовать iPhone как точку доступа при подключении через USB

Владельцы хромбуков вскоре смогут использовать iPhone как точку доступа при подключении через USB

Владельцы хромбуков вскоре смогут использовать iPhone как точку доступа при подключении через USB


В обозримом будущем пользователи устройств на базе Chrome OS получат возможность подключать к ним смартфоны iPhone через порт USB и получать через них доступ в интернет. Это позволит экономить энергию, не используя беспроводное соединение. Кроме того, проводное соединение может быть более надёжным, чем передача данных через Wi-Fi.

В Chrome OS уже некоторое время есть поддержка передачи интернет-доступа через порт USB для Android-устройств. Также поддерживается функция Instant Tethering, которая позволяет устройствам Chromebook автоматически подключаться к смартфону, когда у ноутбука нет интернет-соединения. В таком случае даже не потребуется извлекать смартфон из кармана.

Пока что не уточняется, когда именно в Chrome OS появится функция передачи интернет-сигнала с iPhone на ноутбук через порт USB. Однако отмечается, что она потребует изменений в ядре Linux, лежащей в основе Chrome OS, так что процесс её внедрения может оказаться долгим. Добавим, планшеты iPad не поддерживают возможность передачи интернет-доступа через USB для других устройств на базе iOS или Android.

Источник: The Verge

 

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