Владельцы клавиатуры Magic Keyboard для iPad Pro пожаловались на проблемы с быстрой разрядкой аккумулятора
Некоторые пользователи начали жаловаться на существенное увеличение расхода заряда батареи при использовании новой клавиатуры Magic Keyboard для iPad Pro. По сравнению со Smart Keyboard, расход батареи намного выше — до 3% каждые 10 минут при обычном использовании. Многие подобные жалобы опубликованы в сервисе микроблогов Twitter.
Проблема затрагивает оба варианта Magic Keyboard для 11- и 12,9-дюймовых моделей. При этом пользователи говорят о нормальном использовании устройства, которое включает набор текста иногда с прослушиванием чего-либо. Речь не идёт о тех случаях, когда запускаются игры или просматривается видео.
Вполне очевидно, что использование внешней клавиатуры да ещё с активированной подсветкой, приводит к повышенному потреблению энергии. Однако в случае Magic Keyboard оно существенно выше, чем в случае работы сс Smart Keyboard Folio на одном и том же iPad Pro. Как отмечает в своём видео автор YouTuber-канала iPhonedo, в первом случае за 10 минут уходит 3% заряда аккумулятора, а во втором случае – менее 2% за те же 10 минут.
Однако жалобы поступают не от всех пользователей Magic Keyboard. Некоторые из них уверяют, что не испытывают проблемы с быстрым расходом заряда батареи, даже при использовании подсветки на протяжении всего дня.
I dropped almost 50% in an hour and a half of typing with backlight once with the one I’m returning. I only dropped 14% typing 1300 words with backlight in 1 hr and 15 mins yesterday with the new one. It seems like the battery drain issues are not consistent between keyboards.
— iPad Insight (@iPadInsightBlog) May 14, 2020
Судя по всему, проблема встречается в отдельных экземплярах клавиатуры. Пользователь iPad Insight в Twitter рассказал о своём случае. В процессе работы с клавиатурой Magic Keyboard при активированной подсветке расход заряда батареи составил 50% за полтора часа ввода текста. Но после замены устройства расход заряда сократился до 14% за 1 час и 15 минут аналогичного использования. Пока что это единичный случай сравнения двух различных клавиатур. Тем не менее, он позволяет сделать вывод, что потребление энергии отличается у разных устройств. Также можно предположить, что замена слишком «прожорливой» клавиатуры Magic Keyboard на новую может и не привести к желаемому увеличению продолжительности автономной работы, так как следующий экземпляр тоже может быть подвержен проблеме с чрезмерным потреблением энергии.
iPad Insight рекомендует при обнаружении проблем с быстрым разрядом батареи планшета в случае работы с клавиатурой Magic Keyboard делать скриншоты раздела «Батарея» в настройках и демонстрировать их Apple, если компания будет задавать вопросы о причинах замены. Однако если замена осуществляется на протяжении 14 дней с момента покупки, Apple, как правило, не задаёт подобных вопросов.
Источник: wccftech