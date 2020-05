Владельцы клавиатуры Magic Keyboard для iPad Pro пожаловались на проблемы с быстрой разрядкой аккумулятора

Некоторые пользователи начали жаловаться на существенное увеличение расхода заряда батареи при использовании новой клавиатуры Magic Keyboard для iPad Pro. По сравнению со Smart Keyboard, расход батареи намного выше — до 3% каждые 10 минут при обычном использовании. Многие подобные жалобы опубликованы в сервисе микроблогов Twitter.

Проблема затрагивает оба варианта Magic Keyboard для 11- и 12,9-дюймовых моделей. При этом пользователи говорят о нормальном использовании устройства, которое включает набор текста иногда с прослушиванием чего-либо. Речь не идёт о тех случаях, когда запускаются игры или просматривается видео.

Вполне очевидно, что использование внешней клавиатуры да ещё с активированной подсветкой, приводит к повышенному потреблению энергии. Однако в случае Magic Keyboard оно существенно выше, чем в случае работы сс Smart Keyboard Folio на одном и том же iPad Pro. Как отмечает в своём видео автор YouTuber-канала iPhonedo, в первом случае за 10 минут уходит 3% заряда аккумулятора, а во втором случае – менее 2% за те же 10 минут.

Однако жалобы поступают не от всех пользователей Magic Keyboard. Некоторые из них уверяют, что не испытывают проблемы с быстрым расходом заряда батареи, даже при использовании подсветки на протяжении всего дня.

I dropped almost 50% in an hour and a half of typing with backlight once with the one I’m returning. I only dropped 14% typing 1300 words with backlight in 1 hr and 15 mins yesterday with the new one. It seems like the battery drain issues are not consistent between keyboards.

— iPad Insight (@iPadInsightBlog) May 14, 2020