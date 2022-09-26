Владелец Tesla не смог попасть в заблокированный автомобиль из-за неисправного аккумулятора — компания потребовала $21 тыс. за его замену

Марио Зелайя из Канады записал видео в TikTok, где рассказал о своей проблеме и порекомендовал «никогда не покупать Tesla» — ролик набрал 17,4 млн просмотров.

Зелайя приобрел электрокар еще в 2013 году за 140 000 канадских долларов, а достигнув 77 000 миль пробега машина потребовала замены аккумулятора. По словам Илона Маска, батареи в подобных машинах рассчитаны на пробег от 300 000 до 500 000 миль, или могут прослужить примерно 21-25 лет, до того, как появится необходимость поменять аккумулятор.

Владелец авто считает, что проблема возникла из-за того, что у некоторых электрокаров Tesla Model S 2013 и 2014 годов была проблема, из-за которой жидкость из дренажного шланга системы кондиционирования воздуха капала на аккумулятор, вызывая его ржавчину — технические специалисты транспортного агентства Канады подтвердили, что именно поэтому батарея в машине Марио умерла.

Зелайя также утверждает, что ржавчина и течь появились в момент, когда авто находилось на гарантии. Как только появилось сообщение о неисправности батареи, он отвез машину в сервисный центр Tesla – однако там бесплатно менять аккумулятор отказались, потребовав за услугу 21 тысячу долларов.

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#car ♬ original sound — Mario Zelaya @supermariozelaya Replying to @Mario Zelaya Here’s an update and some clarifications on my dead 💩 Tesla. Also, someone is buying it tomorrow for $19K and is taking on the responsibility of opening up the car. I got 85 messages on FB Marketplace on it 😅. Guess I’m selling it for cheap? #tesla

В итоге Марио решил продать машину с неисправной батареей, но не смог попасть в салон авто и забрать документы собственности, находящиеся внутри – двери из-за неисправного аккумулятора была заблокированы.

«Вот почему вам не стоит покупать Tesla, люди» — сказал расстроенный Марио, обращаясь к своим подписчикам в TikTok.

Зелайя заплатил около 30 долларов за новые документы и продал авто — по всей видимости, новому владельцу пришлось снял передний бампер и залезть в салон через нишу для шин.

Вряд ли экс-собственник электрокара захочет в будущем вернуться к этой автомобильной марке, так как продолжает рекомендовать подписчикам «держаться подальше от Tesla» и постить саркастические видео, задевая автомарку.

В прошлом году еще один владелец электрокара из Финляндии объединился с каналом о взрывчатых веществах на YouTube, чтобы взорвать свою Tesla Model S 2013 года, после того как обнаружил, что ему придется купить аккумулятор за 22 600 долларов, так как тот «пережил 8-летнюю гарантию».

Источник: Techspot