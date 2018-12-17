Vodafone Group и Vodafone Украина подписали договор об использовании глобальной IoT-платформы Vodafone в Украине

Компании Vodafone Group и Vodafone Украина подписали в Лондоне договор об использовании глобальной IoT-платформы Vodafone в Украине, благодаря чему украинские абоненты оператора получат доступ к ряду проверенных на реальных рынках IoT-решений.

«Глобальная экспертиза Vodafone по внедрению технологий и услуг для бизнеса на мировом уровне, позволит нам предложить собственные IoT-решения нашим украинским клиентам, а также откроет новые возможности для украинских разработчиков, поможет улучшить эффективность украинских компаний с помощью ведущих мировых IoT-продуктов, а также даст импульс для развития украинской IoT-экосистемы» — отметила Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.

Таким образом, теперь украинские клиенты Vodafone получат доступ к лучшей мировой платформе, чтобы системно и централизовано управлять IoT-решениями в своих компаниях. На практике это даст возможность использовать IoT-продукты, проверенные сотнями компаний по всему миру, и через web-интерфейс самостоятельно управлять SIM-картами, подключениями и сервисами, проводить диагностику SIM-карт и соединений и получать отчетность о работе услуг в режиме real time.

Решением для развития IoT является создание отдельной беспроводной сети – Narrow-Band IoT или NB-IoT. Это наиболее современная технология передачи данных в мире, которая используется исключительно для интернета вещей (IoT) и отличается низким энергопотреблением. Приоритетом для сети NB-IoT является бесперебойная передача данных. Так как отработка каждого запроса, отсутствие отказов – крайне важны для IoT-устройств и систем.

«Благодаря новому соглашению с Vodafone Украина, мы предлагаем украинским клиентам наши лучшие услуги и продукты. Украинский бизнес теперь сможет использовать высокотехнологичные IoT-решения Vodafone для того, чтобы улучшить свою эффективность. Со своей стороны, мы готовы обеспечить самую важную составляющую – нашу IoT-платформу, которой пользуются миллионы клиентов во всем мире» — рассказал Стефано Гастаута, генеральный директор Vodafone IoT.

В пресс-службе оператора отметили, что Vodafone является крупнейшим поставщиком IoT-решений в мире и признан лидером в области М2М-решений по результатам глобального отчета Magic Quadrant, составленного компанией Gartner. Сегодня IoT-платформа Vodafone обеспечивает 77 миллионов подключений по всему миру. У Vodafone есть порядка 80 проектов на базе IoT-решений в 27 странах мира: от США до Южной Кореи и Новой Зеландии, от Нидерландов до Южной Африки.

Отметим, что IoT является одним из приоритетных направлений для Vodafone, развитие которого в Украине стало возможным с запуском 4G в июле 2018 года. IoT (Internet of Things – интернет вещей) – это интернет-сеть для взаимодействия различных устройств, таких как датчики, сенсоры, без участия человека.

IoT может применяться в любой сфере, где есть процессы, которые могут быть автоматизированы и выполняться без участия человека. IoT-решения позволяют удаленно отслеживать состояние объектов и собирать данные для их последующего анализа. Vodafone реализует IoT-проекты в различных сферах: E-Health, Smart City, умные измерения, умный дом и прочие; IoT-решения компании являются частью таких комплексных проектов как подготовка Чемпионата мира по футболу 2022, «Видение: 2030».

Источник: Vodafone