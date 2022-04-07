Vodafone с помощью Starlink восстановил связь в населенных пунктах Бучанского района — в Бородянке и Плахтянке

Vodafone, как и «Киевстар» и lifecell, продолжает восстанавливать инфраструктуру в Киевской области, которую повредили или уничтожили российские оккупанты, и активно использует систему спутниковой связи Starlink — на этот раз благодаря проекту глобального спутникового интернета SpaceX мобильные услуги снова доступны в селе Плахтянка и пгт. Бородянка Бучанского района.

В конце марта регуляторные органы Госспецсвязи и Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи нормировали использование интернета Starlink мобильными операторами, а 1 апреля Vodafone использовал Starlink для восстановления связи в селе Романовка и Ирпень. Это стало первым случаем в Украине и одним из первых в мире, когда часть сети мобильного оператора была организована с помощью спутниковых технологий Starlink. С этого времени Vodafone продолжает использовать Starlink для возобновления работы своих БС.

Подключение сайта к спутниковому интернету позволяет обеспечить бесперебойную работу сегмента сети даже при отсутствии интернет-доступа через традиционную транспортную сеть под землей. Благодаря такой схеме можно быстро восстанавливать мобильную связь на территориях с поврежденными узловыми коммуникациями.

Более традиционные технологии позволили поднять связь в других селах и городках этого же района, а именно в Буче, Фасове, Марьяновке и Юрове. Инженеры компании обследовали ряд сайтов и готовятся к дальнейшему возобновлению услуг в области.

С начала войны Украина получила 5000 терминалов Starlink с бесплатным тарифным планом. Три четверти из них подарила SpaceX, а остальное закупило правительство США. Сейчас они обеспечивают высокоскоростной интернет в городах по всей Украине (скорость на прием около 150 Мбит/с), в том числе и в регионах, которые подверглись катастрофическим разрушениям в результате авиаударов и обстрелов оккупационными российскими войсками.