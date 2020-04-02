Vodafone Украина расширил полосу пропускания 4G-сети в Одессе, Кропивницком и Умани, увеличив емкость и скорость мобильного интернета в этих городах

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Оператор мобильной связи Vodafone Украина объявил об успешном завершении работ по расширению полосы пропускания сети LTE в Одессе и Одесской области, что повысило емкость и скорость передачи данных в сети оператора.

В ходе работ на сети инженеры Vodafone расширили до 20 МГц полосу пропускания в диапазоне LTE-1800 в Одессе и Одесской области. Благодаря этому пропускная способность сети выросла на треть. Вместе с тем аналогичные работы компания успешно завершила в Житомирской области, а также городе Умань Черкасской области. С помощью технологии CloudAIR Vodafone также проводит динамическое расширение спектра с 15 до 20 МГц в Днепровской, Херсонской областях и городе Кропивницкий.

Перечисленные мероприятия позволят предоставлять более качественные услуги всем абонентам Vodafone в период карантина, когда большинство абонентов вынуждено удаленно работать, оплачивать счета, заказывать продукты и предметы первой необходимости. Оператор также начислит украинским врачам по 10 ГБ трафика, 1000 минут разговоров и откроет безлимит к мессенджерам и соцсетям.

Отметим, что на сегодняшний день более 69% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone, при этом география покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины.

Источник: Vodafone Украина