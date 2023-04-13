Vodafone Украина дарит два месяца подписки на YouTube Premium, но есть нюанс

Vodafone Украина возобновляет партнерство с самым популярным видеохостингом YouTube — по этому случаю оператор запустил акцию и дарит абонентам в Украине два месяца подписки на YouTube Premium. Сама акция продлится до 31.12.23, правда, есть неприятный нюанс, значительно сужающий круг потенциальных бенефициаров этой акции.

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Так, воспользоваться предложением могут только абоненты Vodafone, которые ранее не пользовались подписками YouTube, YouTube Music или Google Play Music, согласно глобальной политике YouTube во всех странах. Еще одно условие — оплаченный пакет услуг по тарифу.

Подключить акцию можно самостоятельно в приложении My Vodafone или отправить короткий USSD-запрос *313#.

По данным Vodafone Украина, видеохостинг YouTube остается самой популярной онлайн-площадкой для просмотра видеоконтента среди украинцев — его стабильно посещают почти 23 млн пользователей.

Индивидуальная подписка YouTube Premium в Украине стоит 99 грн в месяц (студенческая почти вдвое дешевле), тогда как семейный план YouTube Premium на 6 человек — 149 грн в месяц. На днях YouTube в очередной раз добавил к премиум подписке ряд новых возможностей, включая новый режим 1080p, отличающийся повышенным битрейтом (пока только на iOS).