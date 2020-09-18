Vodafone запустил 4G-сеть в диапазоне LTE 900 МГц в Киевской области

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Оператор мобильной связи Vodafone Украина запустил 4G-сеть LTE900 в Киевской области, обеспечив скоростным интернетом еще 69 небольших населенных пунктов, в которых проживает почти 45 тысяч человек.

Таким образом на данный момент сеть Vodafone 4G в диапазоне 900 МГц уже работает в более чем 1600 населенных пунктах страны и охватывает свыше миллиона человек, проживающих в Одесской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Черновицкой и Киевской областях.

Ранее в небольших населенных пунктах, где теперь построена сеть LTE 900 МГц, пользовательская скорость в ЕDGE была порядка 0,5 Мбит/с, а после запуска LTE 900 МГц скорость выросла до 48 Мбит/с. В августе Vodafone также расширил свою 4G сеть LTE в диапазонах 1800 МГц и 900 МГц в 18 областях Украины. Доступ к скоростному интернету получили более 570 000 жителей в 660 населенных пунктах страны.

Отметим, что до конца 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины: поочередно от запада к востоку. Согласно лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины, а также покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.

Напомним, что в начале сентября Киевская областная госадминистрация (КОГА), Украинская Ассоциация операторов связи «Телас» и мобильные операторы «Киевстар», Vodafone Украина и lifecell подписали меморандум с целью ускорения развития на территории Киевской области качественной мобильной связи и широкополосного доступа к сети Интернет.

Источник: Vodafone Украина