"Война никогда не меняется": Рон Перлман вернулся в "Фолаут"

Известный актер, голос которого известен каждому фанату Fallout, вернулся во франшизу. Речь идет о сериале «Фолаут», но найти его там непросто Дальше — спойлеры.

Как отмечает PC Gamer, шестая серия второго сезона «Фолаута» хорошо «накормила» фанатов. Люси наконец попала в помещение, где ее отец занимается чем-то ужасным. А Рон Перлман повенувся в роли супермутанта (да, супермутант наконец появился на экране). Правда, только как исполнитель озвучивания.

Это произошло в короткой сцене, где Супермутант спасает Гуля после того, как его выбросили из окна и насадили на шест. Мутант тащит его в неизвестное место, вероятно, в логово супермутантов. Затем он просит Гуля присоединиться к его делу: преследование Анклава. После отказа Гуля нокаутируют и выбрасывают из укрытия.

Конечно, фанаты ждали появления супермутантов в сериале — они являются одним из лиц серии, но до сих пор зрители их не видели. Но участие Рона Перлмана стало дополнительным приятным бонусом. Напомним, что кроме первой Fallout, за озвучивание которой актер получил «$40 и сэндвич«, он также озвучивал Бутча Харриса в Fallout 4.

Между тем личность Супермутанта в сериале остается загадочной. Имя персонажа пока неизвестно, некоторые, кто считает, что это может быть легендарный Маркус, персонаж Fallout 2 и Fallout New Vegas. Именно его участие в последней делает это предположение весомым.

Маркус — член группировки супермутантов, выступающий за их главенство и стремящийся закрепить роль своего вида в Пустоши, чтобы супермутантам не нужно было прятаться. Это очень похоже на безымянного Супермутанта в шестой серии, который говорит Гулю, что у них общий враг: «Люди, которые все это начали. Анклав». Маркус также известен своим умом и красноречием, как и герой сериала. Подтвердится это или нет — покажут следующие эпизоды, хотя иногда в сериалах лица героев остаются нераскрытыми почти два сезона.