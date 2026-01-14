Новости Игры 14.01.2026 comment views icon

Рон Перлман получил "$40 и сэндвич" за озвучку первой Fallout

Маргарита Юзяк

Рон Перлман отримав "$40 і сендвіч" за озвучку першої Fallout

В геймдеве 90-х многое держалось на энтузиастах, которые «горели» своим делом. Но иногда это было случайностями. Так «голос» первой Fallout Рон Перлман за свою работу получил $40 и целый сэндвич.

Актер в подкасте The Joe Vulpis вспомнил, что согласился озвучить вступление к Fallout для Interplay в 90-х просто потому, что был голоден. По его словам, разработчики дали ему немного денег и поесть. Сам он на тот момент не придавал этому никакого значения и не думал, что участвует в чем-то серьезном. Прошло полтора года, когда актеру позвонили снова с вопросом: «Слышишь, ты помнишь Fallout?». Он сказал честно, что: «Нет».

Тогда Перлману объяснили, что игра к концу 1997 года продалась тиражом около 100 000 копий и неожиданно стала успешной. Он ответил коротко: «Правда? Круто». Мужчине предложили поработать над второй частью, а дальше над следующими играми серии. Все они со временем превратились в большой бренд с кучей игр, успешной экранизацией и планами о реалити-шоу.

Рон Перлман отримав "$40 і сендвіч" за озвучку першої Fallout
Рон Перлман / Depositphotos

При этом сам Перлман никогда не был геймером и ни разу не проходил Fallout. Он описывает свое участие максимально просто:

«Я сказал пару реплик. И, знаете, получил свои 40$ с сэндвичем и пошел домой», — говорит он.

Актер признал, что не разбирается в играх или ПК. И это ему не помешало за годы своей карьеры поработать над озвучкой для крупных серий вроде Call of Duty, Halo 2 и Halo 3. Но до сих пор считает, что для него феномен Fallout остается странным.

«Вся эта штука с Fallout для меня как загадка», — подытоживает актер.

Напомним, недавно путь Перлмана повторил другой актер озвучки Чарли Кокс. Мужчина озвучил Гюстава в Clair Obscur: Expedition 33, которая стала открытием 2025 года. Он признался, что провел на студии всего несколько часов и вообще не интересовался проектом. Но когда о нем начали говорить все вокруг задумался над приобретением консоли, чтобы понять вокруг чего так много шума.

Источник: Games Radar

