Войска США использовали ИИ Claude для атаки на Иран несмотря на запрет Трампа

Американские военные использовали ИИ Claude для разведки и планирования атак по Ирану. Всего через несколько часов после того, как президент Дональд Трамп приказал всем федеральным агентствам прекратить использование продуктов Anthropic.





Claude стал вспомогательным инструментом во время бомбардировки, начатой США и Израилем в эту субботу. Очередной пример того, насколько ИИ интегрирован в рабочие процессы американской обороны. Ранее военные использовали Claude для планирования захвата Николаса Мадуро в Венесуэле. Согласно отчетам, в случае Ирана военные полагались на Claude для анализа разведывательных данных, выбора целей и моделирования поля боя.

В пятничном посте на Truth Social, опубликованном за несколько часов до начала военной кампании против Ирана, Трамп приказал всем федеральным агентствам немедленно прекратить использование продуктов искусственного интеллекта, разработанных Anthropic, включая модель Claude. Он осудил компанию как «радикально левую» и такую, которой руководят люди, «не имеющие представления о реальном мире».

На момент операции в Венесуэле The Guardian писал, что использование Claude противоречит этической политике компании, в которой четко прописаны запреты на насильственные цели, разработку оружия или отслеживание. Однако представители Минобороны во главе с Питом Хегсетом настаивали на более широком и неограниченном доступе к ИИ, чего не могли позволить в Anthropic. Соглашение в конце концов было расторгнуто, а «на помощь» пришла OpenAI.





Защищая решение о разрыве связей с Anthropic, Хегсет признал, что удалить систему сразу «сложно», поскольку она глубоко интегрирована в рабочие процессы. В течение следующих шести месяцев американские военные продолжат использовать услуги Claude, однако вряд ли в Anthropic ожидали для чего именно. После вывода системы из эксплуатации, по словам Хегсета, оборонные подразделения перейдут на «лучшего и более патриотичного подрядчика».

Источник: Interesting Engineering, Wion