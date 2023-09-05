Новости Авто 05.09.2023 в 10:12

Volkswagen ID.GTI ─ на подходе электрическая версия заряженного хэтчбека VW

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Volkswagen ID.GTI ─ на подходе электрическая версия заряженного хэтчбека VW

Модельный ряд электромобилей Volkswagen ID к настоящему времени довольно хорошо сформирован: от компактного ID.2all до кроссовера ID.4. Но для завершения линейки не хватает автомобилей для энтузиастов. Для этой категории водителей компания подготовила концепт ID.GTI ─ электрический заряженный хэтчбек, который в конечном итоге поступит в производство.

В новом подходе к GTI немного меняется значение букв, и I теперь означает «intelligence» (интеллект), а не «injection» (впрыск). Тем не менее это по-прежнему спортивный компактный хэтчбек. По размерам он короче, но выше нынешнего Golf GTI, с немного большим внутренним объемом. ID.GTI основан на компактном ID.2all (и очень похож на него), но имеет такие особенности, как 20-дюймовые колеса, передний, боковой и задний спойлеры, задний диффузор, сотовую решетку, полосатую графику, светодиодные противотуманные фары и другие спортивные атрибуты.

Volkswagen ID.GTI ─ на подходе электрическая версия заряженного хэтчбека VW

Также следует ожидать улучшений в управлении и эксплуатационных характеристиках, но VW не предоставила никаких подробностей. ID.2all оснащен двигателем мощностью 223 л.с., который разгоняет автомобиль до 100 км/ч менее чем за 7 секунд. Запас хода составляет до 450 км. Однако ID.GTI, вероятно, превзойдет эти цифры, и максимальная скорость тоже должна быть выше.

Сообщается, что ID.GTI будет иметь блокировку дифференциала передней оси с электронным управлением, обеспечивающую контроль тяги, как и нынешний Golf GTI. И работать система будет еще лучше, «потому что настройку электродвигателя, как и любой электрической системы, можно варьировать практически бесконечно». Благодаря расположению аккумулятора в полу автомобиля он имеет низкий центр тяжести, что облегчает управление.

Volkswagen ID.GTI ─ на подходе электрическая версия заряженного хэтчбека VW

Интерьер концепта ID.GTI включает спортивные сиденья, селектор передач, спортивный руль, 10,9-дюймовую панель приборов и 12,9-дюймовую информационно-развлекательную систему. Он также оснащен проекционным AR-дисплеем, отображающим такую информацию, как скорость и расположение трассы, как для водителя, так и для переднего пассажира. Специальная кнопка GTI активирует красную схему освещения.

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Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Volkswagen заявила, что выпустит концепт ID.GTI на рынок, но не уточнила, когда и по какой цене он будет продаваться.

Источник: engadget

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Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

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Єгор Ді

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