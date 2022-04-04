Волонтеры «IT-паросток» бесплатно учат делать сайты или приложения iOS/Android и помогают с дальнейшим трудоустройством

На сайте проекта общественной организации «IT-паросток» стартовал набор на бесплатную программу профессионального развития — она подходит как молодым специалистам в возрасте от 18 лет, так и имеющим огромный опыт вне сферы IT.

С 1 апреля 2022 года «IT-паросток» увеличил интенсивность набора, в программу стажировок добавляются задачи для целей ТрО и ВСУ. Первые 500 учащихся уже присоединились.

Основал образовательный проект специалист по киберзащите — Андрей Роговский. Программа готовит участников к удаленной работе и помогает с процессом успешного прохождения интервью в Украине и пониманию психологии продуктовой разработки.

После регистрации, желающим предлагается самостоятельно выбрать и решить практическую групповую индивидуальную задачу по Украине (реальный кейс), затем помогают с трудоустройством в IТ-сферу.

«Программа может стать связующим звеном между поколениями, обеспечивая преемственность поколений: большинство участников — потерявшие работу, специалисты с опытом из других сфер. Бывшие инженеры Boeing, ТОП-менеджмент автомобильных компаний, все они обучаются цифровой трансформации у начинающих IT-специалистов, а сами в свою очередь обучают их продуктивному мышлению», Андрей Роговский программист, специалист по киберзащите и цифровой криминалистике

Подать заявку на обучение можно по ссылке.