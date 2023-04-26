Volvo интегрировала навигатор Waze во все автомобили со встроенным Android от Google

Volvo Cars сообщила об интеграции Waze (на сегодня это едва ли не самый популярный сервис автомобильной навигации) во все свои автомобили со встроенным Android от Google, что в свою очередь делает его доступным для водителей во всем мире.

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Настраивается приложение только при первом запуске, а затем активируется при необходимости и будет работать независимо от того, кто управляет автомобилем и какое мобильное устройство используется. Маршруты и уведомления о дорожном движении выводятся на экран информационно развлекательной системы автомобиля.

Waze, как и положено навигатору, позволяет в режиме реального времени отслеживать ситуацию на дороге. Также он будет своевременно извещать о пробках, препятствиях впереди и ухудшении погодных условий. Не так давно вышло обновление , которое добавило подробную информацию о зарядных станциях, чтобы максимально облегчить владельцам электромобилей поиск соответствующих зарядок на маршруте.

Приложение Waze можно скачать в Google Play для всех Volvo с Android Auto. Оно доступно по всему миру, кроме рынков Китая, Южной Кореи и Вьетнама.