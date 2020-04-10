Возвращение США на Луну. В 2022 году посадочный модуль Masten Space Systems XL-1 доставит на поверхность спутника девять научных инструментов NASA





Буквально на днях президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. Одновременно NASA утвердило американскую компанию Masten Space Systems в качестве нового участника инициативы Commercial Lunar Payload Services (CLPS), являющейся частью амбициозной лунной программы «Артемида» (Artemis) с возобновлением пилотируемых миссий и колонизацией спутника.

Напомним, NASA объявила о запуске программы CLPS в конце 2018 года. Она нацелена на развитие американской частной космонавтики и создания аппаратов для доставки грузов на поверхность Луны. Фактически CLPS — это первая подготовительная фаза перед возвращением человека на Луну (первая миссия должна состояться в ближайшие четыре года). Для первой фазы были отобраны девять компаний разного «калибра», включая стартап Firefly Aerospace с собственником украинцем и офисом в Днепре, а в конце мая 2019 года агентство объявило о заключении контрактов с тремя компаниями: Astrobotic Technology, Intuitive Machines и Orbit Beyond. Спустя месяц стало известно, что Orbit Beyond, получившая самый дорогой контракт на $97 млн, отказалась от доставки грузов на Луну по программе NASA CLPS. Она должна была первой выполнить первую доставку в сентябре 2020 года, тогда как Astrobotic Technology и Intuitive Machines обязались выполнить доставку первых грузов в рамках программы в 2021 году.

И вот сейчас к ним присоединилась Masten Space Systems. Стоимость контракта составляет $75,9 млн. По его условиям, Masten Space Systems должна в 2022 году, используя посадочный модуль XL-1 (заглавное фото), доставить на лунную поверхность девять научных приборов, которые должны проработать минимум 12 дней.

Masten Space Systems ведет разработку лунного посадочного модуля XL-1 в рамках проекта Lunar CATALYST. Подробных технических характеристик XL-1 пока нет. Известно, что аппарат получит четыре двигателя, его длина составит 3,5 м, ширина будет достигать трех метров, масса 2400 килограммов. Также известно, что он сможет доставить на поверхность Луны груз массой до 100 кг. И как тут не вспомнить о проекте перспективного лунного посадочного аппарата КБ «Южное», которым украинское предприятие пыталось заинтересовать NASA. Ранее Masten Space Systems в качестве возможных ракет для запуска XL-1 называла Falcon 9, Atlas V и Delta IV.

Как отмечалось выше, всего Masten Space Systems планирует доставить на Луну девять научных инструментов, разработанных в рамках двух недавних инициатив NASA — Provided Lunar Payloads (NPLP) и Lunar Surface Instrument and Technology Payloads (LSITP). Вот эти инструменты:

Lunar Compact Infrared Imaging System (L-CIRiS) развернет радиометр для изучения состава поверхности Луны, составления карты распределения температуры ее поверхности и демонстрации возможности прибора для будущих действий по использованию лунных ресурсов.

развернет радиометр для изучения состава поверхности Луны, составления карты распределения температуры ее поверхности и демонстрации возможности прибора для будущих действий по использованию лунных ресурсов. Linear Energy Transfer Spectrometer (LETS) — сенсор для измерения радиационного фона на поверхности Луны.

— сенсор для измерения радиационного фона на поверхности Луны. Heimdall — система из пяти камер (видеорегистратор, широкоугольная камера для спуска, узкоугольный реголитный сканер и два широкоугольных панорамных сканера) для проведения лунных исследований на коммерческих транспортных средствах.

— система из пяти камер (видеорегистратор, широкоугольная камера для спуска, узкоугольный реголитный сканер и два широкоугольных панорамных сканера) для проведения лунных исследований на коммерческих транспортных средствах. MoonRanger — это мини-ровер массой 13,6 кг для демонстрации технологий связи и картографии.

— это мини-ровер массой 13,6 кг для демонстрации технологий связи и картографии. Mass Spectrometer Observing Lunar Operations ( MSolo ) — устройство для оценки потенциально доступных ресурсов на поверхности Луны. MoonRanger также будет нести на борту систему Neutron Spectrometer System , которая будет измерять концентрацию водорода в реголите Луны — возможный признак существования подреголитных вод.

— устройство для оценки потенциально доступных ресурсов на поверхности Луны. MoonRanger также будет нести на борту систему , которая будет измерять концентрацию водорода в реголите Луны — возможный признак существования подреголитных вод. Near-Infrared Volatile Spectrometer System (NIRVSS) — инструмент для измерения состава поверхности и температуры. Он будет отслеживать изменчивость лунных почв с целью регистрации летучих веществ, таких как метан, углекислый газ, аммиак и вода.

— инструмент для измерения состава поверхности и температуры. Он будет отслеживать изменчивость лунных почв с целью регистрации летучих веществ, таких как метан, углекислый газ, аммиак и вода. Laser Retroreflector Array (LRA) — массив из восьми маленьких зеркал для измерения расстояния и обеспечения точности посадки.

— массив из восьми маленьких зеркал для измерения расстояния и обеспечения точности посадки. Sample Acquisition, Morphology Filtering, and Probing of Lunar Regolith (SAMPLR) — роботизированная рука для забора образцов лунного реголита. В оснащение манипулятора входит роботизированный ковш, способный фильтровать и изолировать частицы разных размеров.

К настоящему моменту NASA заключило контракты на поставку грузов и научных инструментов на поверхность Луны с 14 американскими компаниями. Агентство планирует размещать минимум заказа на новые инструменты в год.

Источник: NASA