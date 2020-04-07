Трамп подписал указ о добыче полезных ископаемых на Луне и других небесных телах





Президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся освоения космических ресурсов, в том числе в коммерческих целях. В нем лидер США поднял вопрос добычи полезных ископаемых на Луне и других небесных телах.

Документом США окончательно прояснили свою официальную позицию в этом сложном вопросе. В указе прямо говорится, что США намерены стимулировать глобальную поддержку с целью восстановления и использования космических ресурсов. Указ никак не нарушает международных обязательств США. По крайней мере, это явно следует из текста.

Небольшое отступление. Как известно, сейчас действуют два главных документа об исследовании космоса: Договор о космосе 1967 года и Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 года. В соответствии с этими международными договорами, все страны имеют право на исследование космоса. При этом запрещается вмешиваться в процессы на других планетах — например, строго регулируется, что нельзя заносить микроорганизмы с Земли туда, где они смогут выжить, так как это навредит исследованиям (ученые не будут знать, земные эти организмы или инопланетные).

В указе особо подчеркивается несовершенство нынешних международных соглашений и неопределенность в отношении права на добычу и использование космических ресурсов. Собственно, только 18 стран ратифицировали Соглашение о Луне, включая только 17 из 95 государств-членов Комитета Организации Объединенных Наций по использованию космического пространства в мирных целях. И это лишь усиливает неопределенность.

Американцы должны иметь право заниматься коммерческой разведкой, добычей и использованием ресурсов в космическом пространстве в соответствии с действующим законом. Космическое пространство является юридически и физически уникальной областью, и США не рассматривают его как глобальное достояние. Следовательно, политика США должна поощрять международную поддержку государственно-частного восстановления и использования ресурсов в космическом пространстве в соответствии с действующим законом. — из текста указа президента США.

Фактически этим указом Трамп разрешил добывать полезные ископаемые на Луне и других небесных телах при условии соблюдения международных обязательств. С другой стороны, это и не было запрещено действующими нормами.

Несколько слов о целях американской космической программы

Ни для кого не секрет, что США хотят вернуться на Луну до 2024 года — за ходом развития невиданной по масштабам государственной лунной программы «Артемида» (Artemis) и сопутствующих инициативах мы неоднократно рассказывали в новостях нашего сайта. Напомним, Напомним, 11 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал директиву, которой ознаменовав возвращение к программе по освоению Луны. Пару месяцев назад NASA делилось красочным роликом с анимацией запуска ракеты SLS и полета космического корабля Orion, разрабатывающимися непосредственно для будущей лунной миссии.

Буквально на прошлой неделе NASA опубликовало свежие детали концепции долгосрочных лунных миссий с участием людей по программе . В документе рассказывается об основных элементах инфраструктуры для обеспечения долгосрочного пребывания людей на Луне — системе электроснабжения, мобильном жилом модуле, основном жилом модуле на поверхности Луны и лунном вездеходе. По задумке, подвижная платформа позволит совершать поездки по Луне продолжительностью до 45 дней; постоянный обитаемый модуль на поверхности будет вмещать одновременно до четырех человек, а ровер с открытой кабиной — передвигаться на небольшие расстояния.

Как отмечалось выше, для пилотируемого полета на Луну NASA планирует использовать сверхтяжелую ракету NASA Space Launch System (SLS), если ее удастся закончить, и пилотируемый корабль Orion, который сейчас активно разрабатывается. В то же время в связи с пандемией коронавируса NASA приостановило сборку и испытания SLS, а также беспилотной версии корабля Orion.

Когда будут готовы «Орионы» и новая сверхтяжелая ракета SLS, США начнут строительство окололунной станции Gateway. Первые элементы станции планируется отправить к Луне в 2022 году, а первых астронавтов — в 2023 или в 2024 годах. Буквально на прошлой неделе NASA подписала договор на доставку грузов к Gateway со SpaceX.

Возвращение астронавтов на Луну и ее колонизация — лишь первый пункт плана США по освоению космоса. Как мы уже отмечали, на наших глазах разворачивается новая лунная гонка — но, в отличие от соревнования США и СССР полувековой давности, эта куда масштабнее и зрелищнее, поскольку в ней участвует множество частных компаний, а цель не в том, чтобы просто высадить человека на поверхность спутника Земли. Планы куда амбициознее — колонизация Луны и всей Солнечной системы целиком. По плану, в будущем со станции Gateway американские астронавты смогут высаживаться на Луну. Она же станет базой для отправки аппаратов и людей в дальний космос — в 2030-х годах с нее должна отправиться первая экспедиция на Марс.

Источник: Белый дом