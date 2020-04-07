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Трамп подписал указ о добыче полезных ископаемых на Луне и других небесных телах

Трамп подписал указ о добыче полезных ископаемых на Луне и других небесных телах

Трамп подписал указ о добыче полезных ископаемых на Луне и других небесных телах


Президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся освоения космических ресурсов, в том числе в коммерческих целях. В нем лидер США поднял вопрос добычи полезных ископаемых на Луне и других небесных телах.

Документом США окончательно прояснили свою официальную позицию в этом сложном вопросе. В указе прямо говорится, что США намерены стимулировать глобальную поддержку с целью восстановления и использования космических ресурсов. Указ никак не нарушает международных обязательств США. По крайней мере, это явно следует из текста.

Небольшое отступление. Как известно, сейчас действуют два главных документа об исследовании космоса: Договор о космосе 1967 года и Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 года. В соответствии с этими международными договорами, все страны имеют право на исследование космоса. При этом запрещается вмешиваться в процессы на других планетах — например, строго регулируется, что нельзя заносить микроорганизмы с Земли туда, где они смогут выжить, так как это навредит исследованиям (ученые не будут знать, земные эти организмы или инопланетные).

В указе особо подчеркивается несовершенство нынешних международных соглашений и неопределенность в отношении права на добычу и использование космических ресурсов. Собственно, только 18 стран ратифицировали Соглашение о Луне, включая только 17 из 95 государств-членов Комитета Организации Объединенных Наций по использованию космического пространства в мирных целях. И это лишь усиливает неопределенность.

Американцы должны иметь право заниматься коммерческой разведкой, добычей и использованием ресурсов в космическом пространстве в соответствии с действующим законом. Космическое пространство является юридически и физически уникальной областью, и США не рассматривают его как глобальное достояние. Следовательно, политика США должна поощрять международную поддержку государственно-частного восстановления и использования ресурсов в космическом пространстве в соответствии с действующим законом. — из текста указа президента США.

Фактически этим указом Трамп разрешил добывать полезные ископаемые на Луне и других небесных телах при условии соблюдения международных обязательств. С другой стороны, это и не было запрещено действующими нормами.

Несколько слов о целях американской космической программы

Ни для кого не секрет, что США хотят вернуться на Луну до 2024 года — за ходом развития невиданной по масштабам государственной лунной программы «Артемида» (Artemis) и сопутствующих инициативах мы неоднократно рассказывали в новостях нашего сайта. Напомним, Напомним, 11 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал директиву, которой ознаменовав возвращение к программе по освоению Луны. Пару месяцев назад NASA делилось красочным роликом с анимацией запуска ракеты SLS и полета космического корабля Orion, разрабатывающимися непосредственно для будущей лунной миссии.

Буквально на прошлой неделе NASA опубликовало свежие детали концепции долгосрочных лунных миссий с участием людей по программе «Артемида». В документе рассказывается об основных элементах инфраструктуры для обеспечения долгосрочного пребывания людей на Луне — системе электроснабжения, мобильном жилом модуле, основном жилом модуле на поверхности Луны и лунном вездеходе. По задумке, подвижная платформа позволит совершать поездки по Луне продолжительностью до 45 дней; постоянный обитаемый модуль на поверхности будет вмещать одновременно до четырех человек, а ровер с открытой кабиной — передвигаться на небольшие расстояния.

Концепция базы астронавтов на поверхности Луны по проекту «Артемида». NASA

Как отмечалось выше, для пилотируемого полета на Луну NASA планирует использовать сверхтяжелую ракету NASA Space Launch System (SLS), если ее удастся закончить, и пилотируемый корабль Orion, который сейчас активно разрабатывается. В то же время в связи с пандемией коронавируса NASA приостановило сборку и испытания SLS, а также беспилотной версии корабля Orion.

Когда будут готовы «Орионы» и новая сверхтяжелая ракета SLS, США начнут строительство окололунной станции Gateway. Первые элементы станции планируется отправить к Луне в 2022 году, а первых астронавтов — в 2023 или в 2024 годах. Буквально на прошлой неделе NASA подписала договор на доставку грузов к Gateway со SpaceX.

Возвращение астронавтов на Луну и ее колонизация — лишь первый пункт плана США по освоению космоса. Как мы уже отмечали, на наших глазах разворачивается новая лунная гонка — но, в отличие от соревнования США и СССР полувековой давности, эта куда масштабнее и зрелищнее, поскольку в ней участвует множество частных компаний, а цель не в том, чтобы просто высадить человека на поверхность спутника Земли. Планы куда амбициознее — колонизация Луны и всей Солнечной системы целиком. По плану, в будущем со станции Gateway американские астронавты смогут высаживаться на Луну. Она же станет базой для отправки аппаратов и людей в дальний космос — в 2030-х годах с нее должна отправиться первая экспедиция на Марс.

Источник: Белый дом

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