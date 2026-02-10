Китай запустил первый в мире 5-тонный eVTOL: 10 пассажиров и полет до 1500 км

Китай представил первый в мире пассажирский eVTOL класса 5 тонн. Самолет V5000 успешно выполнил полный полет, доказав жизнеспособность большого eVTOL. Он может перевозить 10 пассажиров и преодолевать до 1500 км в гибридном режиме.





Китай достиг значительного авиационного рубежа, успешно осуществив полет первого в мире электрического самолета вертикального взлета и посадки большого тоннажа — V5000. Самолет совершил полноценный конверсионный полет на базе испытаний гражданских беспилотных летательных аппаратов в городе Куншань, прямая Цзянсу, плавно переходя от вертикального взлета до крейсерского полета на крыльях и обратно до вертикальной посадки. Полет подтвердили местные органы власти, что стало прорывом для развития крупных eVTOL.

V5000 Sky Dragon был разработан независимо компанией Fengfei Aviation Technology, тогда как пассажирская версия V5000 Matrix была представлена AutoFlight. В отличие от большинства eVTOL, эксплуатируемых сейчас, вес которых менее 3 тонн и они вместимость менее 6 пассажиров, V5000 открывает новый класс. Он вмещает 10 пассажиров или перевозит грузы весом в несколько тонн, демонстрируя, что eVTOL могут масштабироваться вне рамок небольших городских воздушных такси.

Самолет использует компаундное крыло и аэродинамическую схему с тремя поверхностями. Его питают до 20 подъемных моторов. Конструкция самолета с высоким уровнем резервирования позволяет безопасно летать даже при их отказе. Чисто электрическая версия имеет дальность 250 км, тогда как гибридная модификация с дополнительным двигателем может преодолевать до 1 500 км, открывая путь для региональных маршрутов и логистических миссий. V5000 легко может выполнять короткие междугородние рейсы и доставку грузов весом в несколько тонн, что выходит за рамки обычных городских воздушных такси.





Ведущие западные разработчики eVTOL продолжают ориентироваться на легкие самолеты для коротких городских маршрутов. Ни один из них еще не совершал полет eVTOL класса 5 тонн. V5000 демонстрирует, что Китай движется к больших, практичных, многофункциональных eVTOL, сигнализируя о переходе от экспериментальных воздушных такси к реальным аэротранспортным коммерческим и многоцелевым системам.

V5000 Matrix имеет внушительную длину кабины 5,25 м, ширину 1,8 м и высоту прохода 1,85 м, с объемом 13,9 м³: это делает его одним из крупнейших пассажирских eVTOL в мире. Максимальный взлетный вес самолета составляет 5,7 тонны, а ширина крыла — 20 м. Согласно оценкам отраслевых экспертов, китайский рынок eVTOL может достичь 9,5 млрд юаней (примерно $1,37 млрд) уже в 2026 году. Развитие больших аппаратов, как V5000, свидетельствует об активном формировании стандартов и регуляторных норм для низковысотной авиации в Китае.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: GizmoChina.com