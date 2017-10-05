ВРУ наконец приняла «Закон об основах кибербезопасности Украины» (№2126а), впервые поданный на рассмотрение еще в 2015 году

Сегодня, 5 октября 2017 года, Верховная Рада Украины приняла законопроект №2126а «Об основах обеспечения кибербезопасности Украины» в повторном втором чтении с поправками. Напомним, что впервые этот законопроект был подан на рассмотрение ВРУ еще в июне 2015 года, а в мае текущего года у депутатов не нашлось голосов, чтобы принять его.

За соответствующее решение проголосовали 257 народных депутатов, против не было ни одного, 18 воздержались от голосования, а 81 депутат не голосовал вовсе.

Є! Цифрові двері відкриті і захищені😎#ЗП2126а про кібербезпеку України прийнято у повторному 2 чит з правками

ЗП➡️https://t.co/Qiqm26F9ce pic.twitter.com/zMf5V774nV — Верховна Рада (@verkhovna_rada) 5 октября 2017 г.

Согласно документу, координацию деятельности в сфере кибербезопасности, как составляющей национальной безопасности Украины, будет осуществлять президент Украины через возглавляемый им Совет национальной безопасности и обороны. Закон также дает определение таких понятий, как кибербезопасность, кибератака, кибертерроризм, киберзащита, кибероборона, критически важные объекты инфраструктуры, киберразведка. В документе прописан перечень предприятий, учреждений и организаций, которые могут быть отнесены к объектам критической инфраструктуры.

Напомним, что недавно Александр Турчинов обвинил украинских депутатов, которые не голосовали за соответствующие законопроекты, в соучастии киберагресии против Украины. Тогда речь шла о том, что ВРУ не включила в повестку дня проекты законов «О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере» и «Об основах обеспечения кибербезопасности Украины».

Источник: Новое Время