ВРУ приняла «историческое» повышение налогов (военный сбор для ФОП, 5% для граждан)… но «потеряла» половину текста

Верховная Рада Украины (ВРУ) в целом поддержала законопроект №11416-д о «историческом» повышении налогов для украинцев. «За» проголосовали 247 народных избранников, учитывая последние правки по военному сбору — он вырастет до 5% для большинства украинцев.

По словам первого заместителя руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, во время рассмотрения законопроекта в него внесли некоторые изменения. Так, нардепы сделали исключение для военнослужащих и решили оставить для них размер военного сбора на прежнем уровне — 1,5%.

Налоговые изменения в законопроекте №11416-д:

увеличение военного сбора с 1,5% до 5% (кроме военных);

внедрение военного сбора для ФОП (1% от дохода для ФОП 3 группы, на уровне 10% минимальной зарплаты для ФОП 1, 2 и 4 групп);

50% налог на прибыль для банков в 2024 году;

увеличение минимального налогового обязательства для земель;

25% налог на прибыль для финансовых компаний;

освобождение кэшбэка от налогообложения;

ежемесячная подача отчетности НДФЛ;

увеличение ренты на добычу щебня.

Вместе с тем при рассмотрении законопроекта №11416-д в сессионном зале не набрала необходимого количества голосов правка №988, хотя она была учтена Комитетом. Эта правка занимает 10 листов текста на страницах формата А4 и составляет «половину закона». Поэтому Ярослав Железняк предполагает, что «придется переголосовать закон для банально приведения его в какой-то порядок».

«Короче — я думаю там теперь много юридических проблем с текстом», ─ заявил депутат.

Вместе с тем стоит отметить, что Главное юридическое управление Верховной Рады признало некоторые нормы проекта закона №11416-д о повышении налогов такими, которые не соответствуют Конституции Украины.