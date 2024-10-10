Новости Украина 10.10.2024 в 11:57 comment views icon

ВРУ приняла «историческое» повышение налогов (военный сбор для ФОП, 5% для граждан)… но «потеряла» половину текста

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Вадим Карпусь

Автор новостей

ВРУ приняла «историческое» повышение налогов (военный сбор для ФОП, 5% для граждан)… но «потеряла» половину текста

Верховная Рада Украины (ВРУ) в целом поддержала законопроект №11416-д о «историческом» повышении налогов для украинцев. «За» проголосовали 247 народных избранников, учитывая последние правки по военному сбору — он вырастет до 5% для большинства украинцев.

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По словам первого заместителя руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, во время рассмотрения законопроекта в него внесли некоторые изменения. Так, нардепы сделали исключение для военнослужащих и решили оставить для них размер военного сбора на прежнем уровне — 1,5%.

Налоговые изменения в законопроекте №11416-д:

  • увеличение военного сбора с 1,5% до 5% (кроме военных);
  • внедрение военного сбора для ФОП (1% от дохода для ФОП 3 группы, на уровне 10% минимальной зарплаты для ФОП 1, 2 и 4 групп);
  • 50% налог на прибыль для банков в 2024 году;
  • увеличение минимального налогового обязательства для земель;
  • 25% налог на прибыль для финансовых компаний;
  • освобождение кэшбэка от налогообложения;
  • ежемесячная подача отчетности НДФЛ;
  • увеличение ренты на добычу щебня.

Вместе с тем при рассмотрении законопроекта №11416-д в сессионном зале не набрала необходимого количества голосов правка №988, хотя она была учтена Комитетом. Эта правка занимает 10 листов текста на страницах формата А4 и составляет «половину закона». Поэтому Ярослав Железняк предполагает, что «придется переголосовать закон для банально приведения его в какой-то порядок».

«Короче — я думаю там теперь много юридических проблем с текстом», ─ заявил депутат.

Вместе с тем стоит отметить, что Главное юридическое управление Верховной Рады признало некоторые нормы проекта закона №11416-д о повышении налогов такими, которые не соответствуют Конституции Украины.

Военный сбор и увеличенные налоги: что ждет украинцев уже с 1 октября (да, примут «задним числом»)?

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