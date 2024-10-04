Военный сбор и увеличенные налоги: что ждет украинцев уже с 1 октября (да, примут «задним числом»)?

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел законопроект №11416-д об историческом увеличении налогов. Большинством голосов Комитет поддержал документ ко второму чтению. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Новая версия законопроекта №11416-д предусматривает определенные изменения в законодательстве, которые приведут к увеличению налогов для граждан и бизнеса. Речь идет о следующих нововведениях:

увеличение военного сбора с доходов физических лиц с 1,5% до 5%;

внедрение военного сбора для ФОП;

50% налог на банки;

увеличение минимального налогового обязательства для земель;

25% налог на прибыль для финансовых компаний;

освобождение кэшбэка от налогообложения;

переход на помесячную отчетность по НДФЛ;

увеличение ренты на добычу щебня.

Большинство этих норм были известны еще раньше. Однако на этот раз стоит обратить внимание на сроки увеличения налогов. Как заявляет Ярослав Железняк, рассмотрение законопроекта в ВРУ состоится уже на следующей неделе. Подпись президента ожидается во второй половине октября. В то же время часть норм об увеличении налогов вступит в силу «задним числом» ─ уже с 1 октября.

В то же время правительство отказалось отсрочить вступление в силу закона на 1 ноября, а также частично заменить увеличение налогов на повышение НДС.

Напомним, это не впервые налоговые изменения в Украине вводят «задним числом». Буквально месяц назад Зеленский подписал закон о повышении акцизов на топливо с 1 сентября — его внедрили «задним числом».

Также добавим, на днях председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа») заявил, что в ближайшее время на рассмотрение парламента вынесут отдельный законопроект о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро. Эту норму исключили из законопроекта №11416-д.

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Дополнительно Ярослав Железняк прокомментировал увеличение налогов для «Дія Сіті». Короче говоря, «Дія Сіті» тоже ожидает общее повышение налогов «как всем», несмотря на обращение IT-ассоциаций. Однако детальное описание ситуации заслуживает отдельной цитаты: