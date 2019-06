Все фильмы Киновселенной Marvel будут переведены в разрешение 4K

Во время одного из последних интервью продюсеры фильма Captain Marvel («Капитан Марвел») Виктория Алонсо и Джонатан Шварц подтвердили слухи о том, что Marvel со временем планирует перевыпустить все фильмы своей киновселенной (Marvel Cinematic Universe, MCU) в разрешении 4K.

«Мы собираемся переделать все наши фильмы в 4K. Мы сейчас этим занимаемся, так что процесс идёт», — сказала Виктория Алонсо.

Кинокомпания Disney уже выпустила ряд фильмов Marvel Studios на дисках 4K Blu-ray. В частности, на текущий момент в разрешении 4K доступны следующие фильмы MCU:

Ant-Man and The Wasp («Человек-муравей и Оса»);

The Avengers («Мстители»);

Avengers: Age of Ultron («Мстители: Эра Альтрона»);

Avengers: Infinity War («Мстители: Война бесконечности»);

Black Panther («Чёрная пантера»);

Captain America: The First Avenger («Первый мститель»);

Captain America: The Winter Soldier («Первый мститель: Другая война»);

Captain America: Civil War (Первый мститель: Противостояние);

Guardians of the Galaxy Vol. 2 («Стражи Галактики. Часть 2»);

The Incredible Hulk («Невероятный Халк»);

Spider-Man: Homecoming («Человек-паук: Возвращение домой»);

Thor: Ragnarok («Тор: Рагнарёк»).

В этом месяце на 4K Blu-ray также выйдет фильм Captain Marvel («Капитан Марвел»).

Вместе с тем, в Киновселенной Marvel всё ещё имеются пробелы в предоставлении фильмов в высоком разрешении. Некоторые из них будут закрыты уже этим летом. В частности, в ближайшие месяцы на дисках 4K Blu-ray планируется выпустить все 3 части «Железного человека», а также 2 оставшиеся части, посвящённые Тору: Thor («Тор») и Thor: The Dark World («Тор 2: Царство тьмы»). Однако пока нет сведений о том, когда в высоком разрешении появятся фильмы Guardians of the Galaxy («Стражи Галактики»), Ant-Man («Человек-муравей ») и Doctor Strange («Доктор Стрэндж»).

Источник: The Verge