Все ниже и ниже: минувший месяц оказался худшим в истории HTC, выручка обвалилась более чем на 70%

HTC отчитывается о выручке каждый месяц. То, что продажи и прибыль у тайваньского производителя стабильно падают несколько последних лет (собственно, уже пошел восьмой год падения), ни для кого не новость, и обычно писать об этом смысла нет, но первый в этом году отчет получился знаковым. Таким он вышел по той простой причине, что прошлый месяц оказался для HTC худшим за всю ее историю. Уточним, что в данном случае подразумевается период деятельности HTC с момента выхода на биржу в 2003 году, когда компания начала публиковать отчетность в открытом доступе.

Говоря конкретнее, в январе этого года доход HTC составил около $32,7 млн. Это на 70,46% меньше, чем HTC выручила в аналогичном месяце год назад ($110 млн) и на 25,63% ниже результата за декабрь 2018 года ($44 млн). Тут не лишним будет напомнить, что по итогам 2018 года годовая выручка впервые упала ниже $1 млрд, до $769 млн.

Самое интересное, что HTC по-прежнему не планирует прощаться со своим глубоко убыточным смартфонным подразделением (вернее, тем что от его осталось), которое вот уже какой год тянет компанию ко дну с еще большей силой. Более того, комментируя финансовые результаты, в HTC заявили о намерении вернуть утраченные позиции за счет моделей среднего и высшего ценового сегментов и стать прибыльной уже в этом году! Сейчас подобное видится как нечто из разряда фантастики, тем более что таких моделей, которые помогли бы HTC достичь этой невероятной цели, пока не то что нет, их даже не видно на горизонте. Так что абсолютно неясно, за счет чего производитель собирается нарастить продажи. Ранее были слухи, что HTC намерена сделать какие-то анонсы на грядущей MWC 2019, но они совершенно точно не помогут компании хоть как-то исправить положение в текущем месяце.

Напомним, в начале этого месяца HTC обозначила свои притязания на сегмент виртуальной реальности в Украине, назначив Ольгу Дралову региональным менеджером по продуктам виртуальной реальности HTC VIVE.

Источник: HTC