Все новые функции, заявленные для голосового помощника Google Assistant

В рамках проведения конференции Google I/O 2018 компания уделила много внимания своему виртуальному ассистенту Google Assistant и рассказала о его новых функциях и возможностях. Рассмотрим кратко основные новшества.

Глава Google Сундар Пичаи заявил, что хочет, чтобы Assistant был «естественным и удобным для общения». Таким образом, пользователи теперь могут продолжать разговор с помощником, не повторяя каждый раз фразу «Hey Google», чтобы задать каждый запрос. Если пользователь хочет задать вопрос, он может продолжать спрашивать дальше, пока не достигнет естественной точки остановки разговора. Функция, называемая продолжающимися разговорами, должна стать доступной в «ближайшие недели».

Google Assistant также теперь может обрабатывать несколько задач, так что пользователь сможет одновременно запрашивать несколько действий.

Одним из наиболее интересных новшеств является внедрение возможности совершения телефонных звонков за пользователя. Так, пользователь может поставить задачу для Google Assistant – записаться на приём к доктору или парикмахеру. После этого виртуальный ассистент самостоятельно свяжется с целевой компанией и согласует время записи без участия пользователя. При этом учитываются данные их календаря, чтобы подобрать время, когда пользователь будет свободен. Во время проведения Google I/O 2018 демонстрировалась такая возможность, о чём мы сообщали в одном из предыдущих материалов.

Дополнительно была продемонстрирована возможность использования голосового управления для помощи в выполнении визуальных задач, особенно с использованием интеллектуальных дисплеев. Пользователи смогут попросить Google Assistant показать видео с рецептами или другие ролики с YouTube.

Вместе с тем, Google Assistant получит обновлённый внешний вид и опыт работы на смартфонах. Ассистент будет работать аналогично Google Now и сможет вызывать полноэкранную страницу с запрошенной информацией. Запросы, связанные с работой умного дома, также будут отображаться на экране смартфона.

Кроме того, Google сотрудничает с несколькими сетями торговли продуктами питания, включая Starbucks, Domino’s и Dunkin’ Donuts, чтобы упростить заказ еды. Пользователь сможет попросить сделать свой «обычный заказ», а Google Assistant закажет тот перечень продуктов, который, по его мнению, выбрал бы сам пользователь. Дополнительно сообщается, что Google Assistant появится в Google Maps летом этого года, и пользователи смогут воспользоваться ассистентом для воспроизведения музыки с YouTube без видео.

Кроме того, Google Assistant может выступать и в качестве няньки-воспитательницы, обучающей детей хорошим манерам. Новые функции призваны обучать детей говорить «Пожалуйста» и «Спасибо», общаясь с устройствами с поддержкой Google Assistant. Помощник будет благодарить детей, когда те говорят «Пожалуйста», а также выполнит поручение, когда дети вежливо попросят о чём-то. Предполагается, что это поможет научить их не требовать, а просить.

Наконец, в Google Assistant появится шесть новых вариантов голосов, в том числе несколько мужских голосов, один из них основан на голосе певца Джона Легенда.

Напоследок представители компании Google заявили, что виртуальный помощник Google Assistant до конца этого года получит поддержку дополнительных 30 языков и станет доступным в 80 странах. Ранее уже сообщалось, что Google Assistant получит поддержку русского языка «в ближайшие месяцы», и с большой долей вероятности он будет доступен и в Украине. Судя по всему, изначально русскоязычная версия Google Assistant будет доступна только на смартфонах.

Источник: The Verge