Все победители телевизионной премии «Эмми 2020»: Лучший драматический сериал — «Наследники», комедийный — «Шиттс Крик», мини-сериал «Хранители» (HBO обогнал Netflix)





На прошедших выходных состоялась церемония награждения телевизионных проектов Emmy Awards 2020 / «Эмми 2020» от Американской телевизионной академии, причем впервые она состоялась в онлайн-формате. На этапе номинаций доминировали сериалы «Хранители» (26), «Удивительная миссис Мейзел» (20), «Наследники» (18) и Озарк (18), а также сервисы Netflix (160) и HBO (106). Однако в итоге церемония смогла преподнести несколько сюрпризов.

Комедийный «Шиттс Крик» стал первым сериалом, выигравшим все основные награды категории одновременно, включая лучший сценарий, режиссуру, а также основные и второстепенные мужские и женские роли. Выиграв номинацию за лучший мини-сериал, «Хранители» стали первым сериалом на основе комиксов, который стал победителем «Эмми». Ну, а Зендая («Дюна») стала самой юной актрисой в истории, получившей награду за лучшую главную роль в драматическом сериале.

Победители выделены жирным шрифтом:

Лучший драматический сериал

«Лучше звоните Солу»

«Убивая Еву»

«Озарк»

«Наследники»

«Мандалорец»

«Очень странные дела»

«Рассказ служанки»

«Корона»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Джейсон Бэйтман («Озарк»)

Стерлинг К. Браун («Это мы»)

Билли Портер («Поза»)

Брайан Кокс («Наследники»)

Джереми Стронг («Наследники»)

Стив Карелл («Утреннее шоу»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Джоди Комер («Убивая Еву»)

Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)

Оливия Колман («Корона»)

Зендая («Эйфория»)

Сандра О («Убивая Еву»)

Лора Линни («Озарк»)

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Джанкарло Эспозито («Лучше звоните Солу»)

Брэдли Уитфорд («Рассказ служанки»)

Билли Крудап («Утреннее шоу»)

Марк Дюпласс («Утреннее шоу»)

Николас Браун («Наследники»)

Киран Калкин («Наследники»)

Мэттью Макфэйден («Наследники»)

Джеффри Райт («Мир Дикого Запада»)

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

Лора Дерн («Большая маленькая ложь»)

Мерил Стрип («Большая маленькая ложь»)

Хелена Бонэм Картер («Корона»)

Сара Снук («Наследники»)

Тенди Ньютон («Мир Дикого Запада»)

Джулия Гарнер («Озарк»)

Фиона Шоу («Убивая Еву»)

Самира Уайли («Рассказ служанки»)

Лучший комедийный сериал

«Удивительная миссис Мейзел»

«В лучшем мире»

«Шиттс Крик»

«Что мы делаем в тени»

«Белая ворона»

«Метод Коминского»

«Мёртв для меня»

«Умерь свой энтузиазм»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Рами Юссеф («Рами»)

Юджин Леви «Шиттс Крик»

Майкл Дуглас («Метод Коминского»)

Дон Чидл («Чёрный понедельник»)

Тед Дэнсон («В лучшем мире»)

Энтони Андерсон («Чёрная комедия»)

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Кристина Эпплгейт («Мёртв для меня»)

Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел»)

Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»)

Линда Карделлини («Мёртв для меня»)

Трейси Эллис Росс («Чёрная комедия»)

Исса Рэй («Белая ворона»)

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

Алан Аркин («Метод Комински»)

Тони Шелуб («Удивительная миссис Мэйзел»)

Стерлинг К. Браун («Удивительная миссис Мэйзел»)

Махершала Али («Рами»)

Кинан Томпсон («Субботним вечером в прямом эфире»)

Дэн Леви («Шиттс Крик»)

Уильям Джексон Харпер («В лучшем мире»)

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

Бетти Гилпин («Блеск»)

Кейт Маккиннон («Субботним вечером в прямом эфире»)

Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мэйзел»)

Марин Хинкл («Удивительная миссис Мэйзел»)

Д’Арси Гарден («В лучшем мире»)

Сесили Стронг («Субботним вечером в прямом эфире»)

Ивонн Орджи («Белая ворона»)

Энни Мёрфи («Шиттс Крик»)

«Лучший минисериал»

«И повсюду тлеют пожары»

«Миссис Америка»

«Невероятное»

«Неортодоксальная»

«Хранители»

Лучшая мужская роль в мини-сериале или фильме

Джереми Айронс («Хранители»)

Джереми Поуп («Голливуд»)

Хью Джекман («Безупречный»)

Пол Мескаль («Нормальные люди»)

Марк Руффало («Я знаю, что это правда»)

Лучшая женская роль в мини-сериале или фильме

Кейт Бланшетт («Миссис Америка»)

Шира Хаас («Неортодоксальная»)

Реджина Кинг («Хранители»)

Октавия Спенсер («Мадам Си Джей Уокер»)

Керри Вашингтон («И повсюду тлеют пожары»)

Финальная ситуация с сервисами и наградами выглядит следующим образом:

Источник: Variety