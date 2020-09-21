Новости
Все победители телевизионной премии «Эмми 2020»: Лучший драматический сериал — «Наследники», комедийный — «Шиттс Крик», мини-сериал «Хранители» (HBO обогнал Netflix)

Все победители телевизионной премии «Эмми 2020»: Лучший драматический сериал — «Наследники», комедийный — «Шиттс Крик», мини-сериал «Хранители» (HBO обогнал Netflix)

Все победители телевизионной премии «Эмми 2020»: Лучший драматический сериал — «Наследники», комедийный — «Шиттс Крик», мини-сериал «Хранители» (HBO обогнал Netflix)


На прошедших выходных состоялась церемония награждения телевизионных проектов Emmy Awards 2020 / «Эмми 2020» от Американской телевизионной академии, причем впервые она состоялась в онлайн-формате. На этапе номинаций доминировали сериалы «Хранители» (26), «Удивительная миссис Мейзел» (20), «Наследники» (18) и Озарк (18), а также сервисы Netflix (160) и HBO (106). Однако в итоге церемония смогла преподнести несколько сюрпризов.

Комедийный «Шиттс Крик» стал первым сериалом, выигравшим все основные награды категории одновременно, включая лучший сценарий, режиссуру, а также основные и второстепенные мужские и женские роли. Выиграв номинацию за лучший мини-сериал, «Хранители» стали первым сериалом на основе комиксов, который стал победителем «Эмми». Ну, а Зендая («Дюна») стала самой юной актрисой в истории, получившей награду за лучшую главную роль в драматическом сериале.

Победители выделены жирным шрифтом:

Лучший драматический сериал

  • «Лучше звоните Солу»
  • «Убивая Еву»
  • «Озарк»
  • «Наследники»
  • «Мандалорец»
  • «Очень странные дела»
  • «Рассказ служанки»
  • «Корона»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Джейсон Бэйтман («Озарк»)
  • Стерлинг К. Браун («Это мы»)
  • Билли Портер («Поза»)
  • Брайан Кокс («Наследники»)
  • Джереми Стронг («Наследники»)
  • Стив Карелл («Утреннее шоу»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Джоди Комер («Убивая Еву»)
  • Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
  • Оливия Колман («Корона»)
  • Зендая («Эйфория»)
  • Сандра О («Убивая Еву»)
  • Лора Линни («Озарк»)

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

  • Джанкарло Эспозито («Лучше звоните Солу»)
  • Брэдли Уитфорд («Рассказ служанки»)
  • Билли Крудап («Утреннее шоу»)
  • Марк Дюпласс («Утреннее шоу»)
  • Николас Браун («Наследники»)
  • Киран Калкин («Наследники»)
  • Мэттью Макфэйден («Наследники»)
  • Джеффри Райт («Мир Дикого Запада»)

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

  • Лора Дерн («Большая маленькая ложь»)
  • Мерил Стрип («Большая маленькая ложь»)
  • Хелена Бонэм Картер («Корона»)
  • Сара Снук («Наследники»)
  • Тенди Ньютон («Мир Дикого Запада»)
  • Джулия Гарнер («Озарк»)
  • Фиона Шоу («Убивая Еву»)
  • Самира Уайли («Рассказ служанки»)

Лучший комедийный сериал

  • «Удивительная миссис Мейзел»
  • «В лучшем мире»
  • «Шиттс Крик»
  • «Что мы делаем в тени»
  • «Белая ворона»
  • «Метод Коминского»
  • «Мёртв для меня»
  • «Умерь свой энтузиазм»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

  • Рами Юссеф («Рами»)
  • Юджин Леви «Шиттс Крик»
  • Майкл Дуглас («Метод Коминского»)
  • Дон Чидл («Чёрный понедельник»)
  • Тед Дэнсон («В лучшем мире»)
  • Энтони Андерсон («Чёрная комедия»)

Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Кристина Эпплгейт («Мёртв для меня»)
  • Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел»)
  • Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»)
  • Линда Карделлини («Мёртв для меня»)
  • Трейси Эллис Росс («Чёрная комедия»)
  • Исса Рэй («Белая ворона»)

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

  • Алан Аркин («Метод Комински»)
  • Тони Шелуб («Удивительная миссис Мэйзел»)
  • Стерлинг К. Браун («Удивительная миссис Мэйзел»)
  • Махершала Али («Рами»)
  • Кинан Томпсон («Субботним вечером в прямом эфире»)
  • Дэн Леви («Шиттс Крик»)
  • Уильям Джексон Харпер («В лучшем мире»)

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

  • Бетти Гилпин («Блеск»)
  • Кейт Маккиннон («Субботним вечером в прямом эфире»)
  • Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мэйзел»)
  • Марин Хинкл («Удивительная миссис Мэйзел»)
  • Д’Арси Гарден («В лучшем мире»)
  • Сесили Стронг («Субботним вечером в прямом эфире»)
  • Ивонн Орджи («Белая ворона»)
  • Энни Мёрфи («Шиттс Крик»)

«Лучший минисериал»

  • «И повсюду тлеют пожары»
  • «Миссис Америка»
  • «Невероятное»
  • «Неортодоксальная»
  • «Хранители»

Лучшая мужская роль в мини-сериале или фильме

  • Джереми Айронс («Хранители»)
  • Джереми Поуп («Голливуд»)
  • Хью Джекман («Безупречный»)
  • Пол Мескаль («Нормальные люди»)
  • Марк Руффало («Я знаю, что это правда»)

Лучшая женская роль в мини-сериале или фильме

  • Кейт Бланшетт («Миссис Америка»)
  • Шира Хаас («Неортодоксальная»)
  • Реджина Кинг («Хранители»)
  • Октавия Спенсер («Мадам Си Джей Уокер»)
  • Керри Вашингтон («И повсюду тлеют пожары»)

Финальная ситуация с сервисами и наградами выглядит следующим образом:

Все победители телевизионной премии "Эмми 2020": Лучший драматический сериал — «Наследники», комедийный — «Шиттс Крик», мини-сериал «Хранители» (HBO обогнал Netflix)

Источник: Variety

Последние записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить