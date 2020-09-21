Все победители телевизионной премии «Эмми 2020»: Лучший драматический сериал — «Наследники», комедийный — «Шиттс Крик», мини-сериал «Хранители» (HBO обогнал Netflix)
На прошедших выходных состоялась церемония награждения телевизионных проектов Emmy Awards 2020 / «Эмми 2020» от Американской телевизионной академии, причем впервые она состоялась в онлайн-формате. На этапе номинаций доминировали сериалы «Хранители» (26), «Удивительная миссис Мейзел» (20), «Наследники» (18) и Озарк (18), а также сервисы Netflix (160) и HBO (106). Однако в итоге церемония смогла преподнести несколько сюрпризов.
Комедийный «Шиттс Крик» стал первым сериалом, выигравшим все основные награды категории одновременно, включая лучший сценарий, режиссуру, а также основные и второстепенные мужские и женские роли. Выиграв номинацию за лучший мини-сериал, «Хранители» стали первым сериалом на основе комиксов, который стал победителем «Эмми». Ну, а Зендая («Дюна») стала самой юной актрисой в истории, получившей награду за лучшую главную роль в драматическом сериале.
Победители выделены жирным шрифтом:
Лучший драматический сериал
- «Лучше звоните Солу»
- «Убивая Еву»
- «Озарк»
- «Наследники»
- «Мандалорец»
- «Очень странные дела»
- «Рассказ служанки»
- «Корона»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Джейсон Бэйтман («Озарк»)
- Стерлинг К. Браун («Это мы»)
- Билли Портер («Поза»)
- Брайан Кокс («Наследники»)
- Джереми Стронг («Наследники»)
- Стив Карелл («Утреннее шоу»)
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Джоди Комер («Убивая Еву»)
- Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
- Оливия Колман («Корона»)
- Зендая («Эйфория»)
- Сандра О («Убивая Еву»)
- Лора Линни («Озарк»)
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале
- Джанкарло Эспозито («Лучше звоните Солу»)
- Брэдли Уитфорд («Рассказ служанки»)
- Билли Крудап («Утреннее шоу»)
- Марк Дюпласс («Утреннее шоу»)
- Николас Браун («Наследники»)
- Киран Калкин («Наследники»)
- Мэттью Макфэйден («Наследники»)
- Джеффри Райт («Мир Дикого Запада»)
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале
- Лора Дерн («Большая маленькая ложь»)
- Мерил Стрип («Большая маленькая ложь»)
- Хелена Бонэм Картер («Корона»)
- Сара Снук («Наследники»)
- Тенди Ньютон («Мир Дикого Запада»)
- Джулия Гарнер («Озарк»)
- Фиона Шоу («Убивая Еву»)
- Самира Уайли («Рассказ служанки»)
Лучший комедийный сериал
- «Удивительная миссис Мейзел»
- «В лучшем мире»
- «Шиттс Крик»
- «Что мы делаем в тени»
- «Белая ворона»
- «Метод Коминского»
- «Мёртв для меня»
- «Умерь свой энтузиазм»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Рами Юссеф («Рами»)
- Юджин Леви «Шиттс Крик»
- Майкл Дуглас («Метод Коминского»)
- Дон Чидл («Чёрный понедельник»)
- Тед Дэнсон («В лучшем мире»)
- Энтони Андерсон («Чёрная комедия»)
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Кристина Эпплгейт («Мёртв для меня»)
- Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел»)
- Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»)
- Линда Карделлини («Мёртв для меня»)
- Трейси Эллис Росс («Чёрная комедия»)
- Исса Рэй («Белая ворона»)
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале
- Алан Аркин («Метод Комински»)
- Тони Шелуб («Удивительная миссис Мэйзел»)
- Стерлинг К. Браун («Удивительная миссис Мэйзел»)
- Махершала Али («Рами»)
- Кинан Томпсон («Субботним вечером в прямом эфире»)
- Дэн Леви («Шиттс Крик»)
- Уильям Джексон Харпер («В лучшем мире»)
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале
- Бетти Гилпин («Блеск»)
- Кейт Маккиннон («Субботним вечером в прямом эфире»)
- Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мэйзел»)
- Марин Хинкл («Удивительная миссис Мэйзел»)
- Д’Арси Гарден («В лучшем мире»)
- Сесили Стронг («Субботним вечером в прямом эфире»)
- Ивонн Орджи («Белая ворона»)
- Энни Мёрфи («Шиттс Крик»)
«Лучший минисериал»
- «И повсюду тлеют пожары»
- «Миссис Америка»
- «Невероятное»
- «Неортодоксальная»
- «Хранители»
Лучшая мужская роль в мини-сериале или фильме
- Джереми Айронс («Хранители»)
- Джереми Поуп («Голливуд»)
- Хью Джекман («Безупречный»)
- Пол Мескаль («Нормальные люди»)
- Марк Руффало («Я знаю, что это правда»)
Лучшая женская роль в мини-сериале или фильме
- Кейт Бланшетт («Миссис Америка»)
- Шира Хаас («Неортодоксальная»)
- Реджина Кинг («Хранители»)
- Октавия Спенсер («Мадам Си Джей Уокер»)
- Керри Вашингтон («И повсюду тлеют пожары»)
Финальная ситуация с сервисами и наградами выглядит следующим образом:
Источник: Variety