«Эмми-2020»: Netflix собрал рекордные 160 номинаций (у бывшего лидера HBO — 107)

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28 июля американская телевизионная академия объявила номинантов 72-й ежегодной телевизионной премии «Эмми», которая вручается за самые выдающиеся сериалы и другие телевизионные работы. В этом году Netflix сильно опередил HBO по количеству номинаций, а онлайн-кинотеатры Disney+ и Apple TV+, заработавшие в прошлом году, впервые участвуют в гонке за статуэтками.

Если помните, в 2018 году впервые за 17 лет HBO уступила пальму первенства Netflix, но в2019 года первая снова вернула себе звание лидера. В этом же году Netflix снова лидирует по числу номинаций, причем с большим отрывом — 160 против 107 у HBO.

Изображение дает представление о распределении номинаций между традиционными медиакомпаниями и стриминговыми сервисами в этом году:

Вспомнить, как распределялись номинации в прошлом году можно здесь.

Больше всего номинаций у «Хранителей» (26 номинаций) и «Удивительной миссис Мейзел» (20). В десятку самых номинированных также вошли «Озарк» и «Наследники» (по 18), «Мандалорец» и «Корона» (по 15) и «Мир Дикого Запада» (11).

А вот так выглядит разбивка по студиям:

Онлайн-кинотеатр Apple TV+, чьи проекты впервые участвовали в борьбе за номинации, претендует в общей сложности на 18 наград. Disney+, который, как и Apple TV+, участвует получил 19 номинаций, причем 15 из них пришлись на «Мандалорца».

Cписок номинантов на «Эмми» в различных категориях выглядит следующим образом:

Лучший драматический сериал

«Лучше звоните Солу»

«Убивая Еву»

«Озарк»

«Наследники»

«Мандалорец»

«Очень странные дела»

«Рассказ служанки»

«Корона»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Джейсон Бэйтман («Озарк»)

Стерлинг К. Браун («Это мы»)

Билли Портер («Поза»)

Брайан Кокс («Наследники»)

Джереми Стронг («Наследники»)

Стив Карелл («Утреннее шоу»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Джоди Комер («Убивая Еву»)

Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)

Оливия Колман («Корона»)

Зендая («Эйфория»)

Сандра О («Убивая Еву»)

Лора Линни («Озарк»)

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Джанкарло Эспозито («Лучше звоните Солу»)

Брэдли Уитфорд («Рассказ служанки»)

Билли Крудап («Утреннее шоу»)

Марк Дюпласс («Утреннее шоу»)

Николас Браун («Наследники»)

Киран Калкин («Наследники»)

Мэттью Макфэйден («Наследники»)

Джеффри Райт («Мир Дикого Запада»)

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

Лора Дерн («Большая маленькая ложь»)

Мерил Стрип («Большая маленькая ложь»)

Хелена Бонэм Картер («Корона»)

Сара Снук («Наследники»)

Тенди Ньютон («Мир Дикого Запада»)

Джулия Гарнер («Озарк»)

Фиона Шоу («Убивая Еву»)

Самира Уайли («Рассказ служанки»)

Лучший приглашенный актер в драматическом телесериале

Эндрю Скотт («Чёрное зеркало»)

Джеймс Кромвелл («Наследники»)

Джанкарло Эспозито («Мандалорец»)

Мартин Шорт («Утреннее шоу»)

Джейсон Бейтман («Чужак»)

Рон Сефас Джонс («Это мы»)

Лучшая приглашенная актриса в драматическом телесериале

Сисели Тайсон («Как избежать наказания за убийство»)

Лаверна Кокс («Оранжевый — хит сезона» )

Черри Джонс («Наследники»)

Гарриет Уолтер («Наследники»)

Алексис Бледел («Рассказ служанки»)

Филисия Рашад («Это мы»)

Лучший комедийный сериал

«Удивительная миссис Мейзел»

«В лучшем мире»

«Шиттс Крик»

«Что мы делаем в тени»

«Белая ворона»

«Метод Коминского»

«Мёртв для меня»

«Умерь свой энтузиазм»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Рами Юссеф («Рами»)

Майкл Дуглас («Метод Коминского»)

Дон Чидл («Чёрный понедельник»)

Тед Дэнсон («В лучшем мире»)

Энтони Андерсон («Чёрная комедия»)

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Кристина Эпплгейт («Мёртв для меня»)

Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел»)

Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»)

Линда Карделлини («Мёртв для меня»)

Трейси Эллис Росс («Чёрная комедия»)

Исса Рэй («Белая ворона»)

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

Алан Аркин («Метод Комински»)

Тони Шелуб («Удивительная миссис Мэйзел»)

Стерлинг К. Браун («Удивительная миссис Мэйзел»)

Махершала Али («Рами»)

Кинан Томпсон («Субботним вечером в прямом эфире»)

Дэн Леви («Шиттс Крик»)

Уильям Джексон Харпер («В лучшем мире»)

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

Бетти Гилпин («Блеск»)

Кейт Маккиннон («Субботним вечером в прямом эфире»)

Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мэйзел»)

Марин Хинкл («Удивительная миссис Мэйзел»)

Д’Арси Гарден («В лучшем мире»)

Сесили Стронг («Субботним вечером в прямом эфире»)

Ивонн Орджи («Белая ворона»)

Энни Мёрфи («Шиттс Крик»)

Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале

Фред Уиллард («Американская семейка»)

Дев Патель («Современная любовь»)

Брэд Питт, (Saturday Night Live)

Адам Драйвер (Saturday Night Live)

Эдди Мёрфи (Saturday Night Live)

Люк Керби, («Удивительная миссис Мейзел»)

Лучшая приглашенная актриса в комедийном телесериале

Анджела Бассетт («Дамы шутят по-черному»)

Майя Рудольф (Saturday Night Live)

Фиби Уоллер-Бридж (Saturday Night Live)

Майя Рудольф («Хорошее место»)

Ванда Сайкес («Удивительная миссис Мейзел»)

Бетт Мидлер («Политик»)

«Лучший минисериал»

«И повсюду тлеют пожары»

«Миссис Америка»

«Невероятное»

«Неортодоксальная»

«Хранители»

«Лучший телефильм»

«Американский сын»

«Плохое воспитание»

Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones

El Camino: A Breaking Bad Movie

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend

Лучшая мужская роль в мини-сериале или фильме

Джереми Айронс («Хранители»)

Джереми Поуп («Голливуд»)

Хью Джекман («Безупречный»)

Пол Мескаль («Нормальные люди»)

Марк Руффало («Я знаю, что это правда»)

Лучшая женская роль в мини-сериале или фильме

Кейт Бланшетт («Миссис Америка»)

Шира Хаас («Неортодоксальная»)

Реджина Кинг («Хранители»)

Октавия Спенсер («Мадам Си Джей Уокер»)

Керри Вашингтон («И повсюду тлеют пожары»)

Церемония вручения 72-й премии состоится 20 сентября в Лос-Анджелесе.

Источник: Emmys