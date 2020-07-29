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«Эмми-2020»: Netflix собрал рекордные 160 номинаций (у бывшего лидера HBO — 107)

«Эмми-2020»: Netflix собрал рекордные 160 номинаций (у бывшего лидера HBO — 107)

«Эмми-2020»: Netflix собрал рекордные 160 номинаций (у бывшего лидера HBO — 107)


28 июля американская телевизионная академия объявила номинантов 72-й ежегодной телевизионной премии «Эмми», которая вручается за самые выдающиеся сериалы и другие телевизионные работы. В этом году Netflix сильно опередил HBO по количеству номинаций, а онлайн-кинотеатры Disney+ и Apple TV+, заработавшие в прошлом году,  впервые участвуют в гонке за статуэтками.

Если помните, в 2018 году впервые за 17 лет HBO уступила пальму первенства Netflix, но в2019 года первая снова вернула себе звание лидера. В этом же году Netflix снова лидирует по числу номинаций, причем с большим отрывом — 160 против 107 у HBO.

Изображение дает представление о распределении номинаций между традиционными медиакомпаниями и стриминговыми сервисами в этом году:

Вспомнить, как распределялись номинации в прошлом году можно здесь.

Больше всего номинаций у «Хранителей» (26 номинаций) и «Удивительной миссис Мейзел» (20). В десятку самых номинированных также вошли «Озарк» и «Наследники» (по 18), «Мандалорец» и «Корона» (по 15) и «Мир Дикого Запада» (11).

А вот так выглядит разбивка по студиям:

Онлайн-кинотеатр Apple TV+, чьи проекты впервые участвовали в борьбе за номинации, претендует в общей сложности на 18 наград. Disney+, который, как и Apple TV+, участвует получил 19 номинаций, причем 15 из них пришлись на «Мандалорца».

Cписок номинантов на «Эмми» в различных категориях выглядит следующим образом:

Лучший драматический сериал

  • «Лучше звоните Солу»
  • «Убивая Еву»
  • «Озарк»
  • «Наследники»
  • «Мандалорец»
  • «Очень странные дела»
  • «Рассказ служанки»
  • «Корона»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Джейсон Бэйтман («Озарк»)
  • Стерлинг К. Браун («Это мы»)
  • Билли Портер («Поза»)
  • Брайан Кокс («Наследники»)
  • Джереми Стронг («Наследники»)
  • Стив Карелл («Утреннее шоу»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Джоди Комер («Убивая Еву»)
  • Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
  • Оливия Колман («Корона»)
  • Зендая («Эйфория»)
  • Сандра О («Убивая Еву»)
  • Лора Линни («Озарк»)

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

  • Джанкарло Эспозито («Лучше звоните Солу»)
  • Брэдли Уитфорд («Рассказ служанки»)
  • Билли Крудап («Утреннее шоу»)
  • Марк Дюпласс («Утреннее шоу»)
  • Николас Браун («Наследники»)
  • Киран Калкин («Наследники»)
  • Мэттью Макфэйден («Наследники»)
  • Джеффри Райт («Мир Дикого Запада»)

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

  • Лора Дерн («Большая маленькая ложь»)
  • Мерил Стрип («Большая маленькая ложь»)
  • Хелена Бонэм Картер («Корона»)
  • Сара Снук («Наследники»)
  • Тенди Ньютон («Мир Дикого Запада»)
  • Джулия Гарнер («Озарк»)
  • Фиона Шоу («Убивая Еву»)
  • Самира Уайли («Рассказ служанки»)

Лучший приглашенный актер в драматическом телесериале

  • Эндрю Скотт («Чёрное зеркало»)
  • Джеймс Кромвелл («Наследники»)
  • Джанкарло Эспозито («Мандалорец»)
  • Мартин Шорт («Утреннее шоу»)
  • Джейсон Бейтман («Чужак»)
  • Рон Сефас Джонс («Это мы»)

Лучшая приглашенная актриса в драматическом телесериале

  • Сисели Тайсон («Как избежать наказания за убийство»)
  • Лаверна Кокс («Оранжевый — хит сезона» )
  • Черри Джонс («Наследники»)
  • Гарриет Уолтер («Наследники»)
  • Алексис Бледел («Рассказ служанки»)
  • Филисия Рашад («Это мы»)

Лучший комедийный сериал

  • «Удивительная миссис Мейзел»
  • «В лучшем мире»
  • «Шиттс Крик»
  • «Что мы делаем в тени»
  • «Белая ворона»
  • «Метод Коминского»
  • «Мёртв для меня»
  • «Умерь свой энтузиазм»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

  • Рами Юссеф («Рами»)
  • Майкл Дуглас («Метод Коминского»)
  • Дон Чидл («Чёрный понедельник»)
  • Тед Дэнсон («В лучшем мире»)
  • Энтони Андерсон («Чёрная комедия»)

Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Кристина Эпплгейт («Мёртв для меня»)
  • Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел»)
  • Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»)
  • Линда Карделлини («Мёртв для меня»)
  • Трейси Эллис Росс («Чёрная комедия»)
  • Исса Рэй («Белая ворона»)

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

  • Алан Аркин («Метод Комински»)
  • Тони Шелуб («Удивительная миссис Мэйзел»)
  • Стерлинг К. Браун («Удивительная миссис Мэйзел»)
  • Махершала Али («Рами»)
  • Кинан Томпсон («Субботним вечером в прямом эфире»)
  • Дэн Леви («Шиттс Крик»)
  • Уильям Джексон Харпер («В лучшем мире»)

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

  • Бетти Гилпин («Блеск»)
  • Кейт Маккиннон («Субботним вечером в прямом эфире»)
  • Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мэйзел»)
  • Марин Хинкл («Удивительная миссис Мэйзел»)
  • Д’Арси Гарден («В лучшем мире»)
  • Сесили Стронг («Субботним вечером в прямом эфире»)
  • Ивонн Орджи («Белая ворона»)
  • Энни Мёрфи («Шиттс Крик»)

Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале

  • Фред Уиллард («Американская семейка»)
  • Дев Патель («Современная любовь»)
  • Брэд Питт, (Saturday Night Live)
  • Адам Драйвер (Saturday Night Live)
  • Эдди Мёрфи (Saturday Night Live)
  • Люк Керби, («Удивительная миссис Мейзел»)

Лучшая приглашенная актриса в комедийном телесериале

  • Анджела Бассетт («Дамы шутят по-черному»)
  • Майя Рудольф (Saturday Night Live)
  • Фиби Уоллер-Бридж (Saturday Night Live)
  • Майя Рудольф («Хорошее место»)
  • Ванда Сайкес («Удивительная миссис Мейзел»)
  • Бетт Мидлер («Политик»)

«Лучший минисериал»

  • «И повсюду тлеют пожары»
  • «Миссис Америка»
  • «Невероятное»
  • «Неортодоксальная»
  • «Хранители»

«Лучший телефильм»

  • «Американский сын»
  • «Плохое воспитание»
  • Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones
  • El Camino: A Breaking Bad Movie
  • Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend

Лучшая мужская роль в мини-сериале или фильме

  • Джереми Айронс («Хранители»)
  • Джереми Поуп («Голливуд»)
  • Хью Джекман («Безупречный»)
  • Пол Мескаль («Нормальные люди»)
  • Марк Руффало («Я знаю, что это правда»)

Лучшая женская роль в мини-сериале или фильме

  • Кейт Бланшетт («Миссис Америка»)
  • Шира Хаас («Неортодоксальная»)
  • Реджина Кинг («Хранители»)
  • Октавия Спенсер («Мадам Си Джей Уокер»)
  • Керри Вашингтон («И повсюду тлеют пожары»)

Церемония вручения 72-й премии состоится 20 сентября в Лос-Анджелесе.

Источник: Emmys

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