«Эмми-2020»: Netflix собрал рекордные 160 номинаций (у бывшего лидера HBO — 107)
28 июля американская телевизионная академия объявила номинантов 72-й ежегодной телевизионной премии «Эмми», которая вручается за самые выдающиеся сериалы и другие телевизионные работы. В этом году Netflix сильно опередил HBO по количеству номинаций, а онлайн-кинотеатры Disney+ и Apple TV+, заработавшие в прошлом году, впервые участвуют в гонке за статуэтками.
Если помните, в 2018 году впервые за 17 лет HBO уступила пальму первенства Netflix, но в2019 года первая снова вернула себе звание лидера. В этом же году Netflix снова лидирует по числу номинаций, причем с большим отрывом — 160 против 107 у HBO.
Изображение дает представление о распределении номинаций между традиционными медиакомпаниями и стриминговыми сервисами в этом году:
Вспомнить, как распределялись номинации в прошлом году можно здесь.
Больше всего номинаций у «Хранителей» (26 номинаций) и «Удивительной миссис Мейзел» (20). В десятку самых номинированных также вошли «Озарк» и «Наследники» (по 18), «Мандалорец» и «Корона» (по 15) и «Мир Дикого Запада» (11).
А вот так выглядит разбивка по студиям:
Онлайн-кинотеатр Apple TV+, чьи проекты впервые участвовали в борьбе за номинации, претендует в общей сложности на 18 наград. Disney+, который, как и Apple TV+, участвует получил 19 номинаций, причем 15 из них пришлись на «Мандалорца».
Cписок номинантов на «Эмми» в различных категориях выглядит следующим образом:
Лучший драматический сериал
- «Лучше звоните Солу»
- «Убивая Еву»
- «Озарк»
- «Наследники»
- «Мандалорец»
- «Очень странные дела»
- «Рассказ служанки»
- «Корона»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Джейсон Бэйтман («Озарк»)
- Стерлинг К. Браун («Это мы»)
- Билли Портер («Поза»)
- Брайан Кокс («Наследники»)
- Джереми Стронг («Наследники»)
- Стив Карелл («Утреннее шоу»)
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Джоди Комер («Убивая Еву»)
- Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
- Оливия Колман («Корона»)
- Зендая («Эйфория»)
- Сандра О («Убивая Еву»)
- Лора Линни («Озарк»)
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале
- Джанкарло Эспозито («Лучше звоните Солу»)
- Брэдли Уитфорд («Рассказ служанки»)
- Билли Крудап («Утреннее шоу»)
- Марк Дюпласс («Утреннее шоу»)
- Николас Браун («Наследники»)
- Киран Калкин («Наследники»)
- Мэттью Макфэйден («Наследники»)
- Джеффри Райт («Мир Дикого Запада»)
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале
- Лора Дерн («Большая маленькая ложь»)
- Мерил Стрип («Большая маленькая ложь»)
- Хелена Бонэм Картер («Корона»)
- Сара Снук («Наследники»)
- Тенди Ньютон («Мир Дикого Запада»)
- Джулия Гарнер («Озарк»)
- Фиона Шоу («Убивая Еву»)
- Самира Уайли («Рассказ служанки»)
Лучший приглашенный актер в драматическом телесериале
- Эндрю Скотт («Чёрное зеркало»)
- Джеймс Кромвелл («Наследники»)
- Джанкарло Эспозито («Мандалорец»)
- Мартин Шорт («Утреннее шоу»)
- Джейсон Бейтман («Чужак»)
- Рон Сефас Джонс («Это мы»)
Лучшая приглашенная актриса в драматическом телесериале
- Сисели Тайсон («Как избежать наказания за убийство»)
- Лаверна Кокс («Оранжевый — хит сезона» )
- Черри Джонс («Наследники»)
- Гарриет Уолтер («Наследники»)
- Алексис Бледел («Рассказ служанки»)
- Филисия Рашад («Это мы»)
Лучший комедийный сериал
- «Удивительная миссис Мейзел»
- «В лучшем мире»
- «Шиттс Крик»
- «Что мы делаем в тени»
- «Белая ворона»
- «Метод Коминского»
- «Мёртв для меня»
- «Умерь свой энтузиазм»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Рами Юссеф («Рами»)
- Майкл Дуглас («Метод Коминского»)
- Дон Чидл («Чёрный понедельник»)
- Тед Дэнсон («В лучшем мире»)
- Энтони Андерсон («Чёрная комедия»)
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Кристина Эпплгейт («Мёртв для меня»)
- Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел»)
- Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»)
- Линда Карделлини («Мёртв для меня»)
- Трейси Эллис Росс («Чёрная комедия»)
- Исса Рэй («Белая ворона»)
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале
- Алан Аркин («Метод Комински»)
- Тони Шелуб («Удивительная миссис Мэйзел»)
- Стерлинг К. Браун («Удивительная миссис Мэйзел»)
- Махершала Али («Рами»)
- Кинан Томпсон («Субботним вечером в прямом эфире»)
- Дэн Леви («Шиттс Крик»)
- Уильям Джексон Харпер («В лучшем мире»)
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале
- Бетти Гилпин («Блеск»)
- Кейт Маккиннон («Субботним вечером в прямом эфире»)
- Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мэйзел»)
- Марин Хинкл («Удивительная миссис Мэйзел»)
- Д’Арси Гарден («В лучшем мире»)
- Сесили Стронг («Субботним вечером в прямом эфире»)
- Ивонн Орджи («Белая ворона»)
- Энни Мёрфи («Шиттс Крик»)
Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале
- Фред Уиллард («Американская семейка»)
- Дев Патель («Современная любовь»)
- Брэд Питт, (Saturday Night Live)
- Адам Драйвер (Saturday Night Live)
- Эдди Мёрфи (Saturday Night Live)
- Люк Керби, («Удивительная миссис Мейзел»)
Лучшая приглашенная актриса в комедийном телесериале
- Анджела Бассетт («Дамы шутят по-черному»)
- Майя Рудольф (Saturday Night Live)
- Фиби Уоллер-Бридж (Saturday Night Live)
- Майя Рудольф («Хорошее место»)
- Ванда Сайкес («Удивительная миссис Мейзел»)
- Бетт Мидлер («Политик»)
«Лучший минисериал»
- «И повсюду тлеют пожары»
- «Миссис Америка»
- «Невероятное»
- «Неортодоксальная»
- «Хранители»
«Лучший телефильм»
- «Американский сын»
- «Плохое воспитание»
- Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones
- El Camino: A Breaking Bad Movie
- Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend
Лучшая мужская роль в мини-сериале или фильме
- Джереми Айронс («Хранители»)
- Джереми Поуп («Голливуд»)
- Хью Джекман («Безупречный»)
- Пол Мескаль («Нормальные люди»)
- Марк Руффало («Я знаю, что это правда»)
Лучшая женская роль в мини-сериале или фильме
- Кейт Бланшетт («Миссис Америка»)
- Шира Хаас («Неортодоксальная»)
- Реджина Кинг («Хранители»)
- Октавия Спенсер («Мадам Си Джей Уокер»)
- Керри Вашингтон («И повсюду тлеют пожары»)
Церемония вручения 72-й премии состоится 20 сентября в Лос-Анджелесе.
Источник: Emmys