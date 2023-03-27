Новости Наука и космос 27.03.2023 в 17:55

Не блин, а пончик? Исследователи говорят, что Вселенная имеет более сложную форму, чем считалось ранее

Катерина Даньшина

Автор новостей

Группа ученых считает, что Вселенная может иметь форму гигантского пончика, несмотря на доказательства того, что она плоская как блин.

В геометрии «плоскость» характеризуется нескончаемыми параллельными линиями. Посмотрите на стол: линии, начинающиеся параллельно, останутся такими, когда выйдут за его пределы. А теперь вспомните Землю – линии долготы начинаются абсолютно параллельно друг другу на экваторе, но со временем сходятся на полюсах. Это факт, доказывающий, что наша планета не плоская.

Подобная логика применяется для 3D-модели Вселенной. Например, космический микроволновый фон — свет, которые излучался когда Вселенной было всего 380 000 лет — теперь находится на расстоянии более 42 миллиардов световых лет и характеризуется незначительными колебаниями температуры. Астрономы рассчитали прогнозируемый размер этих колебаний по сравнению с наблюдениями. Если их размер отличается от прогнозов, значит, те лучи света, которые начались параллельно, изменили направление в пространстве-времени — указывая на то, что геометрия Вселенной искривленная.

Но те же измерения показали, что, игнорируя мелкие отклонения от галактик и черных дыр, общая геометрия Вселенной все же является плоской.

Однако существует несколько типов плоскости. Попробуйте нарисовать на бумаге параллельные линии, затем заверните один конец листа, чтобы соединить с другим и образовать цилиндр. Линии остаются параллельными, когда огибают цилиндр. Соедините обе стороны бумаги, и вы получите форму тора или пончика.

Не млинець, а пончик. Дослідники кажуть, що Всесвіт має складнішу форму, ніж вважалось раніше

Вот еще один пример странной плоской формы – сверните тонкую полоску бумаги как круг, но один конец закрутите на 180 градусов. Вышла лента Мёбиуса, которая также геометрически плоская, поскольку линии все еще остаются параллельными, хотя и переворачиваются друг над другом.

Не млинець, а пончик. Дослідники кажуть, що Всесвіт має складнішу форму, ніж вважалось раніше

В общей сложности математики открыли 18 возможных геометрически плоских трехмерных топологий. В каждой из них по крайней мере одно измерение заворачивается, а иногда они переворачиваются, как лента Мёбиуса, или совершают частичный оборот.

Если бы Вселенная была такой извивистой и мы могли бы заглянуть в нее очень далеко — то могли бы увидеть свою юную копию. Например, если бы Вселенная имела 1 миллиард световых лет на сгибе, астрономы увидели бы то, как бы выглядел Млечный Путь миллиард лет назад, а потом еще более младшую его копию (2 млрд лет назад) и так далее. А если бы Вселенная имела форму гигантского пончика, то астрономы могли бы увидеть такие копии, если бы смотрели в двух направлениях.

Астрономы измеряли топологию Вселенной несколькими способами: от поиска дубликатов структур галактик до поиска соответствующих кругов в реликтовом излучении. Все доказательства свидетельствовали о том, что Вселенная геометрически плоская и имеет простую незавернутую топологию. Однако в статье, опубликованной 23 февраля, исследователи говорят о том, что предварительные измерения были ограничены — поскольку предполагали, что Вселенная вращается вокруг себя только в одном измерении и не имеет более сложной топологии.

Не млинець, а пончик. Дослідники кажуть, що Всесвіт має складнішу форму, ніж вважалось раніше
Изображение космического микроволнового фона, сделанное спутником Planck.

К тому же наблюдения реликтового излучения обнаружили некоторые странные аномалии — такие, как большие узоры, которые появляются в неожиданных местах. И Вселенная со сложной топологией могла бы объяснить по крайней мере некоторые такие аномалии в космическом микроволновом излучении.

Источник: livescience


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