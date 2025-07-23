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Новости Неделя ИИ 23.07.2025 comment views icon

Бум ИИ: ChatGPT обрабатывает в 2,5 раза больше запросов в день, чем в декабре 2024 года

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Бум ИИ: ChatGPT обрабатывает в 2,5 раза больше запросов в день, чем в декабре 2024 года

ИИ-сервис OpenAI ChatGPT стал одной из самых динамичных потребительских технологий. По словам самой компании, этот инструмент сейчас обрабатывает более 2,5 млрд инструкций пользователей ежедневно. Это примерно 1,7 млн запросов в минуту или 29 тыс. ежесекундно.

Для сравнения, в декабре 2024 года чат-бот ChatGPT обрабатывал примерно 1 млрд сообщений в день, то есть меньше половины от текущей нагрузки. Учитывая тот факт, что OpenAI запустила сервис только в ноябре 2022 года, он стал одним из самых быстрорастущих потребительских приложений всех времен.

Успехи ChatGPT также можно сравнить с поисковым сервисом Google. Последний выполняет около 14 млрд поисковых запросов ежедневно. Правда поисковый сервис Google значительно взрослее, он начал работать в сентябре 1997 года. Хотя эти сервисы выполняют разные задачи, в последнее время граница между ними размывается.

Так, чат-бот ChatGPT получил функции поиска. Вместе с тем в поисковом сервисе Google теперь публикуются «Обзоры от ИИ», которые могут давать ответы на запросы пользователя. Все это приводит к тому, что теперь пользователи все меньше переходят на сайты, получая информацию в этих сервисах.

Итак, ChatGPT за короткое время стал привычным инструментом для миллионов пользователей. Его рост демонстрирует, насколько активно люди интегрируют ИИ в свои повседневные дела — от учебы до работы и бытовых задач. Даже написание романтических писем теперь люди поручают чат-боту.

Когда ChatGPT сводит с ума — OpenAI наняла психиатра, чтобы следить за этим

Источник: pcworld, axios

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