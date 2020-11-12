Кабмин разрешил велосипедистам двигаться по полосе общественного транспорта и обязал пешеходов носить светоотражающие элементы

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Помимо абсурдного «карантина выходного дня» и плана внедрения 5G на вчерашнем заседании правительство приняло еще одно важное постановление о внесении изменений в правила дорожного движения, разрешив велосипедистам передвигаться по полосе для общественного транспорта.

На изменения обратил внимание народный депутат Украины Алексей Гончаренко, который опубликовал в своем телеграме фрагмент сравнительной таблицы законопроекта. На сайте правительства документ пока так и не появился. Но есть пояснительная записка к соответствующему проекту, где говорится, что это пойдет на пользу велосипедной инфраструктуре и уменьшит травматизм среди велосипедистов.

В своем сообщении Гончаренко (тот самый, который хочет запретить смартфоны в школах) упоминает еще одно изменение ПДД — обязательное использование световозвращающих элементов пешеходами (вспоминаем скандальные законопроекты № 2694 и №2697).

Также здесь уместно будет вспомнить о еще одной инициативе — в сентябре Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволяет ездить по велодорожкам на электросамокатах и электроскутерах.