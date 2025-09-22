Вторая попытка разделения Google: Госдеп хочет, чтобы компания продала рекламное подразделение

С понедельника правительство США получит еще одну возможность убедить федерального судью разделить Google. Это произойдет после того, как другой судья, признав компанию монополистом, все же решил оставить ее целостной.

Адвокаты Google и Министерства юстиции возвращаются в федеральный суд в Александрии, штат Вирджиния, на примерно двухнедельный процесс. Речь пойдет о том, как восстановить конкуренцию на рынке рекламных технологий, которые, по данным правительства, Google незаконно монополизировала. Это слушание стартует всего через несколько недель после того, как судья Окружного суда округа Колумбия Амит Мехта вынес историческое решение, признав Google монополистом в сфере онлайн-поиска. Тогда Мехта предложил план восстановления конкуренции, однако он оказался гораздо более мягким, чем ожидали представители правительства. В частности, судья отказался обязать Google продать браузер Chrome и позволил компании и дальше платить за выгодное размещение своих сервисов в браузерах и на смартфонах.

Напомним, еще в сентябре 2023 года Министерство юстиции США подало в суд на Google в Вашингтоне, обвиняя компанию в антиконкурентных практиках. В частности, Google подкрепляла свой статус поисковой системы по умолчанию в браузерах и на смартфонах, делая значительные выплаты партнерам, таким как Apple. Генеральные прокуроры штатов параллельно вели антимонопольные дела, сосредоточившись на рекламном бизнесе Google и эксклюзивных сделках. В 2024 году судья федерального окружного суда Амит Мехта признал, что Alphabet из-за Google нарушает антимонопольные законы, удерживая незаконную монополию в сфере поиска. После этого началось судебное разбирательство по мерам исправления ситуации, которое завершилось в начале мая 2025 года. Министерство юстиции требовало от суда обязать Alphabet продать браузер Chrome и его сопутствующий проект с открытым кодом Chromium.

Дело с рекламными технологиями будет рассматривать судья Леони Бринкема из Восточного округа Вирджинии, которая также ранее признала Google монополистом на двух сегментах рынка рекламных технологий. Хотя она не обязана следовать выводам Мехты, без сомнения, она их учтет. В то же время у Министерства юстиции есть основания надеяться на другой результат, ведь на этот раз речь идет именно о ключевых продуктах Google в сфере рекламы.

Правительство просит Бринкема обязать Google продать AdX, биржу для цифровых транзакций в сфере отображения рекламы, которая показывается в верхней или боковой части многих сайтов. Судья уже установила, что Google незаконно объединил AdX со своим сервисом объявлений Doubleclick for Publishers (DFP), который используют сайты для продажи рекламных площадей. Поэтому вполне возможно, что она признает целесообразным разделить эти продукты. Кроме того, правительство хочет, чтобы Google открыла исходный код аукционной логики DFP. Если этого будет недостаточно, суд может обязать компанию продать и этот продукт.

Google, со своей стороны, считает, что выявленные проблемы можно решить без радикальных мер. Компания называет предложения правительства попыткой откатить сделки по поглощению, которые сам суд не признал антиконкурентными. Google предлагает открыть доступ сторонним серверам объявлений к реальным ставкам в системе AdX (сейчас этот доступ имеет только DFP), позволить издателям бесплатно экспортировать свои данные и отказаться от правила единого ценообразования, которое ограничивало возможности издателей в формировании стоимости рекламы. Также компания заявила, что готова отказаться от тактик аукционов First Look и Last Look, которые, по утверждению правительства, давали Google несправедливое преимущество.

Впереди еще долгий процесс. Google сможет обжаловать само решение о монополии только после вынесения окончательного вердикта о мерах восстановления конкуренции. Это означает, что даже если Бринкема обяжет компанию продать часть бизнеса, на фактическую реализацию уйдет несколько лет. В то же время именно масштабность ее решения покажет, насколько судебная система готова идти на радикальные шаги по разделению крупных технологических корпораций.

Источник: The Verge