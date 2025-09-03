banner
Новости Софт 03.09.2025

Суд разрешил Google оставить Chrome и платить Apple

Вадим Карпусь

Google и ее материнская компания Alphabet могут вздохнуть с облегчением. Федеральный антимонопольный судья отклонил некоторые из самых радикальных мер, которые Министерство юстиции США предлагало для исправления незаконного монопольного поведения Google.

Напомним, еще в сентябре 2023 года Министерство юстиции США подало в суд на Google в Вашингтоне, обвиняя компанию в антиконкурентных практиках. В частности, Google подкрепляла свой статус поисковой системы по умолчанию в браузерах и на смартфонах, делая значительные выплаты партнерам, таким как Apple. Генеральные прокуроры штатов параллельно вели антимонопольные дела, сосредоточившись на рекламном бизнесе Google и эксклюзивных соглашениях.

В 2024 году судья федерального окружного суда Амит Мехта признал, что Alphabet через Google нарушает антимонопольные законы, удерживая незаконную монополию в сфере поиска. После этого началось судебное разбирательство по мерам исправления ситуации, которое завершилось в начале мая 2025 года. Министерство юстиции требовало от суда обязать Alphabet продать браузер Chrome и его сопутствующий проект с открытым кодом Chromium, даже приводя потенциальных покупателей — Yahoo, OpenAI и Perplexity.

В свою очередь, Alphabet настаивала, что продажа Chrome может поставить под угрозу приватность и безопасность пользователей, ведь технология Google глубоко интегрирована в браузер.

Решение судьи

Теперь судья запретил Google заключать эксклюзивные соглашения, которые пытаются приоритетно продвигать поисковую систему Google на других платформах. Кроме этого, Google придется делиться данными с конкурентными поисковыми системами. Министерство юстиции требовало, чтобы Google предоставляло данные о том, как решается, какие результаты показывать по конкретному запросу.

Google имеет право осуществлять выплаты и предлагать «другие стимулы» партнерам для предварительной установки или размещения Google Search, Chrome и Gemini.

Однако судья не обязал Google продавать Chrome или ОС Android, назвав запрос правительства «чрезмерным». Что важно, Google может и в дальнейшем платить за распространение своих продуктов, включая поиск и ИИ-предложения, если эти соглашения не превращаются в эксклюзивные.

Судья Мехта отметил, что генеративные ИИ чат-боты становятся «новой конкурентной угрозой» для Google. Поэтому его решение нацелено на то, чтобы доминирование Google в поиске не распространялось на ИИ-сферу.

Google может продолжать платить Apple около $20 млрд в год за размещение своего поиска в браузере Safari. Однако это соглашение больше не будет эксклюзивным, что потенциально снизит стоимость.

Google уже сообщила о намерении обжаловать решение суда, особенно в части обязательного обмена данными с конкурентами.

Предложение Perplexity AI

В августе Perplexity AI предоставила предложение купить Chrome за $34,5 млрд, хотя Google ее серьезно не рассматривала. Интересно, что саму компанию Perplexity оценивают примерно в $18 млрд. Чтобы подсластить предложение, Perplexity AI предложила Google сохранить открытый Chromium-проект.

Хотя точная корпоративная стоимость Chrome неизвестна, последние оценки колебались от $20 до $50 млрд.

Дальнейшие судебные дела

Alphabet еще ждет судебное разбирательство по рекламному бизнесу Google, где компания была признана ответственной за незаконную монополию.

Также Alphabet сталкивается с антимонопольными последствиями по делу Epic vs. Google, где федеральное жюри в декабре 2023 года установило, что Google удерживает монополию на распространение приложений Android и внутренние платежи в приложениях.

Источник: wccftech, macrumors

