Второй сезон сериала "Берлин": первые кадры и дата выхода спинофа "Бумажного дома"

Netflix выпустил новый тизер сериала «Берлин» — испаноязычного спинофа хитового «Бумажного дома», который на втором сезоне получил название «Берлин и дама с горностаем».

В продолжении команда во главе с Берлином планирует новое ограбление в Севилье, при этом название намекает на объект: картину «Дама с горностаем» авторства Леонардо да Винчи. На самом же деле ограбление является лишь прикрытием, тогда как настоящая цель воров — герцог Малагский и его жена, которые думают, что могут шантажировать главу банды.

Оригинальный «Бумажный дом» стал одним из крупнейших неанглоязычных хитов Netflix, а «Берлин» достойно продолжил его путь. Создателями обоих сериалов выступили Алекс Пина и Мартинес Лобато — те, что недавно запустили на стриминге «Бункер миллиардеров».

Во втором сезоне «Берлина» возвращаются Педро Алонсо, Мишель Дженнер, Тристан Ульоа, Бегонья Варгас, Хулио Пенья Фернандес и Джоэл Санчес. Среди остального актерского состава: Инма Куэста в роли новой участницы команды Канделы, а также Хосе Луис Гарсия-Перес и Марта Ньето в ролях герцога и герцогини Малагских.

Первый тизер, кроме новых кадров, раскрывает дату выхода — 15 мая 2026 года. Ожидается, что все 8 эпизодов выйдут за раз.