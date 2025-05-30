Новости Кино 30.05.2025 в 13:24 comment views icon

Для фанов «Бумажного дома»: вышел трейлер криминального сериала «Бункер миллиардеров» от Netflix

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Для фанов «Бумажного дома»: вышел трейлер криминального сериала «Бункер миллиардеров» от Netflix

Netflix опубликовал трейлер нового испанского сериала «Бункер миллиардеров» — и его режиссер Алекс Пина известен как автор хитового «Бумажного дома».

Творение Алекса Пины и Эстер Мартинес рассказывает о том, как несмотря на богатство спокойное выживание не будет гарантией. В день угрозы глобального конфликта несколько семей миллиардеров прячутся в роскошном подземном комплексе и закрывают двери. А вместе с ними свое спокойное существование.

События разворачиваются в подземном парке Кимера — с виду это технологический рай, рассчитанный на выживание в случае катастрофы. Но в реальности это замкнутое пространство без выхода, которое быстро становится психологической ловушкой для двух семей. И ладно бы они просто стали там жить и знакомиться, но их объединяет общая темная история. Трейлер сразу показывает, что без напряжения здесь не обойдется: интриги, вспышки агрессии, личные измены и старые раны — все это превращает бункер в хаос.

Один из ключевых моментов — за закрытыми дверями все зависит от людей. В трейлере заметно, как герои начинают терять контроль над ситуацией. А что в таких случаях делают люди? Ищут виновных, подговаривают друг друга и одновременно раскрывают собственные тайны. Изолироваться в роскоши оказалось для них не панацеей.

В главных ролях — Мирен Ибаргурен, Хоакин Фурриэль, Натали Вербеке, Карлос Сантос, Монтсе Гуальяр, Пау Симон, Алисия Фалько, Агустин Бизио и Алекс Вильясан.

Сериал создан студией Vancouver Media, режиссеры — Хесус Кольменар, Дэвид Баррокаль и Хосе Мануэль Кравиото. Над сценарием работала команда из шести авторов: Алекс Пина, Эстер Мартинес Лобато, Дэвид Баррокаль, Дэвид Олива, Лорена Г. Мальдонадо и Умберто Ортега. Визуальный стиль — от Мигу Амоэдо.

Премьера — 19 сентября, «Бункер миллиардеров» выйдет эксклюзивно на Netflix. Сериал будет состоять из восьми эпизодов. А что касается «Бумажного дома», то известно о втором сезоне спин-оффа Berlin.

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Источник: The Euro TV Place

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