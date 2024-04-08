Второй сезон сериала Fallout получил налоговые льготы в Калифорнии — намек на то, что он будет

Ожидается, что второй сезон сериала Fallout по известной серии игр, который дебютирует 11 апреля на Amazon Prime, состоится и будет отснят в Калифорнии. Кинокомиссия штата объявила в понедельник, что предоставила $152 млн налоговых льгот на съемки 12 сериалов, включая Fallout, который получил $25 млн из них. Первый сезон снимался в основном в Нью-Йорке, также съемки проходили в Юте.

Налоговые льготы в Калифорнии направлены на то, чтобы переманить телешоу, производство которых уже происходило в другом штате или за рубежом. Такие шоу получают кредит в размере 25% от квалифицированных расходов, а также еще 20% на каждом следующем сезоне.

В целом штат ежегодно выделяет на эти льготы около $330 миллионов долларов, из которых 57% идет на сериалы, а 43% — на фильмы. Кредит направлен на борьбу с тенденцией кинопроизводства искать налоговых льгот в других штатах США, или же в Канаде и Великобритании. Студии ежегодно подают заявки на получение кредитов в Калифорнии во время нескольких раундов финансирования, кредиты предоставляются в зависимости от потенциального создания рабочих мест.

Но даже если сериал получил льготы в Калифорнии, это не гарантирует, что он действительно переедет туда. Год назад Amazon получила $25 млн на перенос второго сезона «Цитадели» в Калифорнию. Однако впоследствии шоу было изъято из программы, а деньги вернули.

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Источник: The Verge