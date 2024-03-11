Новости Игры 11.03.2024 в 19:50 comment views icon

Джонатан Нолан: «Мы знаем все о Fallout 5» — Тодд Говард просил команду сериала избегать разногласий с будущей игрой

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Андрей Русанов

Автор сайта ITC.ua

Джонатан Нолан: «Мы знаем все о Fallout 5» — Тодд Говард просил команду сериала избегать разногласий с будущей игрой

Руководитель Bethesda Game Studios ТоддГовард попросил продюсеров сериала Fallout не включать в него определенные тайные вещи, поскольку разработчик планирует использовать их в Fallout 5. В разговоре с Den of Geek создатели сериала не раскрывали подробностей своего шоу или игр, но высказались о тесной взаимосвязи их лора.

В экранной адаптации Fallout участвуют создатели «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой, а также шоураннеры Женева Робертсон-Дворет и Грэм Вагнер. Тодд Говард из Bethesda, который возглавлял создание каждой основной игры серии, начиная с Fallout 3 2008 года. Во время фестиваля SXSW 2024 журналисты пообщались с большинством творческой команды сериала и основным актерским составом, чтобы узнать больше об их взглядах на видеоигры. Они попросили команду разъяснить недавний комментарий Нолана относительно статуса телевизионного шоу в каноне игр Fallout, который вызвал волнение фанатов.

«Наш сериал связан с играми, как игры связаны друг с другом. Это почти как мы Fallout, — Нолан говорил Нолан раньше. — Я не хочу показаться дерзким, но это просто неинтерактивная версия, правда?»

Некоторые обеспокоенные поклонники быстро восприняли это как то, что сериал заменяет игру Fallout 5. Но это не так, говорят Нолан и Говард в ответ на вопрос.

«Я считаю, что было бы очень дерзко, чтобы кто-то предполагал, что мы достигнем калибра игр», — рассказывает Нолан, а также объясняет преимущества размещения шоу в той же временной шкале, что и тайтлы Bethesda (действие сериала Amazon разворачивается после всех игр, в 2296 году). «Это означает, что у вас есть все преимущества прекрасного повествования, к которому присоединились Тодд, но мы также можем рассказать оригинальную историю в этом мире. Для нас, как писателей и режиссеров, это просто сбывшаяся мечта».

«Я думаю, что мы сделали Fallout 6, — шутит Вагнер во время беседы. «Мы знаем все о Fallout 5, мы никому не говорим», — шутливо добавляет Нолан.

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Тодд Говард знает все о настоящей игре Fallout 5. Bethesda уже работает над игрой, но она не будет выпущена в производство, пока команда не закончит работу над The Elder Scrolls 6. Пользуясь этим, Тодд отговорил создателей шоу от всего, что могло противоречить истории Fallout 5.

«Были некоторые моменты, когда я говорил: «Не делайте этого, потому что мы собираемся делать это в Fallout 5», — интригует Говард. В то же время он уверяет, что сериал Fallout рассказывает собственную оригинальную историю, которая не повторяет события из игр.

Во время нашего общения Говард четко определил цель работы коллектива: создать сериал, который понравится как давним поклонникам игр, так и новичкам.

«Во многом игра — это лишь один из порталов в мир. Да, вы все контролируете, но многих людей это может немного пугать, — говорит Говард. — Они не собираются сидеть и изучать игру, это большой процесс обучения. В телевизионном формате, это может быть очень кинематографичным — как говорит Джонатан, «мы здесь снимаем восьмичасовой фильм». Если вы уже фанат этой серии, вы можете перейти к следующей главе Fallout. Если вы не фанат и вас немного пугает такая игра, вы можете почувствовать все, что есть хорошего в этом мире, нажав свою кнопку и наслаждаясь ею».

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