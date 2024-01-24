Видео: Nvidia RTX превращает обычное SDR-видео в HDR (с повышенным динамическим диапазоном) с помощью искусственного интеллекта

Nvidia запустила новую функцию RTX Video HDR для всех держателей графических процессоров RTX. Подобно тому, как RTX Video Super Resolution улучшает качество старых размытых видео, RTX Video HDR использует искусственный интеллект для преобразования стандартного SDR-видео HDR (повышенный динамический диапазон, позволяющий сильно подсвечивать определенные участки изображения). Требуется только HDR10-совместимый монитор и режим HDR в настройках Windows.

RTX Video HDR является частью выпуска драйверов 551.23 Game Ready для новой видеокарты RTX 4070 Ti Super.

Владельцы HDR-мониторов и карт RTX могут загрузить новейшие драйверы Nvidia и включить RTX Video HDR в панели управления Nvidia, передает The Verge.

Похоже на другие функции Nvidia с искусственным интеллектом, RTX Video HDR требует наличия карты RTX, поскольку технология использует тензорные ядра, которые Nvidia впервые использовала в графических процессорах RTX 20-й серии. Nvidia также использует методы ИИ для своей системы Deep Learning Super Sampling (DLSS), для повышения частоты кадров и качества изображения в играх. В 2022 году Nvidia также запустила систему Deep Learning Dynamic Super Resolution (DLDSR) для улучшения качества изображения методом рендеринга игр в более высоком разрешении. Nvidia Broadcast также включает функцию Eye Contact, использующую искусственный интеллект для создания видимости зрительного контакта во время видеовызовов.

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