Видеоблогер присвоил 340 тыс. грн пожертвований для ВСУ, воспользовавшись уязвимостью сайта

Киевская полиция разоблачила местного жителя в присвоении почти 340 000 грн пожертвований для ВСУ, собираемых одним из сайтов. 24-летний блогер имел доступ к сайту для проведения прямых эфиров, и воспользовавшись уязвимостью программного обеспечения, перевел средства на личные счета. Род деятельности подозреваемого – размещение собственных видео развлекательного характера и проведение платных трансляций.

Фигурирующий в деле сайт передавал процент от заработка на нужды ВСУ, средства поступали от граждан всего мира. Подозреваемый обнаружил уязвимость ПО сайта, с ее помощью получив несанкционированный доступ к виртуальному кошельку. После чего в ходе 33 отдельных попыток он вывел на собственные счета указанную сумму.

Подольская окружная прокуратура и Подольское управление полиции сообщили предполагаемому виновнику о подозрении по статье 190 ч. 3 – «Мошенничество путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники». Статья предполагает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

В ходе обыска по месту проживания подозреваемого были найдены неправомерно добытые средства и носители информации, подтверждающие незаконные операции. Продолжается досудебное расследование.

Источники: Київська міська прокуратура, Поліція Києва