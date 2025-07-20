Видеокарта GeForce RTX 5050 Ti засветилась на сайте ZOTAC — преждевременный слив или ошибка?

Иногда интересные детали всплывают не во время официальных презентаций, а случайно — на сайтах партнеров. Так случилось и в этот раз: компания ZOTAC случайно упомянула видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5050 Ti, которой еще не существует.

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ZOTAC уже имеет «послужной список» преждевременного раскрытия новинок NVIDIA. Например, за несколько недель до официального анонса она опубликовала на своем сайте страницы с несколькими видеокартами серии RTX 50. Учитывая это, любое новое упоминание на ее сайте привлекает внимание.

На этот раз на странице модели RTX 5050 Twin Edge появилось упоминание о версии RTX 5050 Ti, хотя такая видеокарта еще не представлена. Скорее всего, это простая техническая ошибка: кто-то скопировал описание со страницы RTX 5060 Ti, обновил название модели, но забыл убрать упоминание о «Ti». При этом изображение на странице соответствует обычной RTX 5050.

Впрочем, оставляем пространство для сомнений. Если бы RTX 5050 Ti действительно планировалась, это поставило бы под вопрос всю логику формирования линейки RTX 50. Партнеры NVIDIA пока что не имеют четкого понимания планов компании. Известно лишь, что обсуждаются версии RTX 5060 (без Ti) с 12 или даже 16 ГБ памяти, но никакой информации об обновлении 5050 нет.

Сама RTX 5050 не снискала популярности среди энтузиастов. NVIDIA, похоже, позиционирует эту видеокарту не на пользователей, которые самостоятельно собирают ПК, а на OEM-производителей, готовые системы и интернет-клубы. Зато RTX 5060 Ti уже получила обзоры и освещение в СМИ.

Следовательно, на появление RTX 5050 Ti рассчитывать не стоит. А если такая видеокарта и появится — она точно будет не для рынка самостоятельной сборки. Вероятно, это просто лишние буквы в тексте, которая случайно осталась после редактирования.

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Источник: videocardz