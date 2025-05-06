Новости Устройства 06.05.2025 в 22:10 comment views icon

Видеокарты NVIDIA RTX 5060 выйдут 19 мая, — официально

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Андрій Русанов

Автор сайта

Видеокарты NVIDIA RTX 5060 выйдут 19 мая, — официально

Запуск самых доступных видеокарт NVIDIA Blackwell для настольных компьютеров и ноутбуков состоится 19 мая. Компания официально объявила дату и время выхода RTX 5060.

Заявлению NVIDIA предшествовали слухи, которые раскрыли точную дату запуска. Он состоится в 9 утра по тихоокеанскому времени, то есть в 19:00 по киевскому времени.

Десктопная NVIDIA RTX 5060 будет стоить $299. Видеокарта оснащена чипом с 3840 ядрами CUDA и 8 ГБ встроенной памяти GDDR7. Анонс RTX 5060 Ti в прошлом месяце оставил плохое впечатление о 8-гигабайтной версии старшей модели — NVIDIA даже не предоставила ее для обзоров в преддверии релиза. Компания также подтверждает, что в тот же день будут выпущены первые ноутбуки, оснащенные RTX 5060. Единственный чип для ноутбуков имеет 3328 ядер CUDA и те же 8 ГБ памяти.

Відеокарти NVIDIA RTX 5060 вийдуть 19 травня, — офіційно
Сравнение NVIDIA RTX 5060 с предшественниками / VideoCardz

Новинка будет конкурировать с видеокартами Intel Battlemage B580 и B570, оснащенными 12 ГБ и 10 ГБ памяти соответственно. AMD еще не выпустила свою видеокарту RX 9060 XT, однако ожидается, что эта модель также будет представлена на выставке Computex 2025.

Источник: VideoCardz

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