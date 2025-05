Видеокарты NVIDIA RTX 5060 выйдут 19 мая, — официально

Запуск самых доступных видеокарт NVIDIA Blackwell для настольных компьютеров и ноутбуков состоится 19 мая. Компания официально объявила дату и время выхода RTX 5060.

Заявлению NVIDIA предшествовали слухи, которые раскрыли точную дату запуска. Он состоится в 9 утра по тихоокеанскому времени, то есть в 19:00 по киевскому времени.

Starting May 19 at 9 a.m. Pacific Time, GeForce RTX 5060 graphics cards, desktops, and GeForce RTX 5060 Laptop GPUs will be available from our partners and retailers worldwide.#GeForceRTX50 pic.twitter.com/VLA9bZUWRW

