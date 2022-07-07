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Выход игры Forspoken (первой для ПК с использованием Microsoft DirectStorage) перенесли на январь 2023 года

Выход игры Forspoken (первой для ПК с использованием Microsoft DirectStorage) перенесли на январь 2023 года

Компании Square Enix и Luminous Productions заявили о переносе выхода игры Forspoken на более поздний срок. Издатели сместили дату выхода Forspoken на 4 месяца – 24 января 2023 года. При этом говорится, что все игровые элементы завершены, и разработчики сейчас занимаются оттачиванием игры. Решение перенести дату релиза было принято после обсуждения с ключевыми партнёрами.

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Выход игры Forspoken (первой для ПК с использованием Microsoft DirectStorage) перенесли на январь 2023 года

Forspoken – это первая игра для ПК, в которой разработчики продемонстрировали использование технологии Microsoft DirectStorage. Она использует сжатие игровых ресурсов силами GPU, что снижает количество операций ввода-вывода и нагрузку на CPU. По данным Microsoft, технология DirectStorage позволяет уменьшить потребление ресурсов процессора на 20-40% в Windows 11. Она также может увеличить пропускную способность для современных накопителей NVMe и сократить время загрузки в 10 раз для самых быстрых SSD.

Выход игры Forspoken (первой для ПК с использованием Microsoft DirectStorage) перенесли на январь 2023 года

Также движок игры Luminous Engine поддерживает и другие новейшие технологии, такие как Screen Space Ambient Occlusion (SSAO), Screen Space Reflections (SSR) и Ray Traced Shadows (RTS). Кроме того, это была одна из первых подтверждённых игр с поддержкой AMD FidelityFX Super Resolution 2.0.

Выход игры Forspoken (первой для ПК с использованием Microsoft DirectStorage) перенесли на январь 2023 года

Технология DirectStorage доступна разработчикам игр с марта этого года. Поскольку Forspoken задерживается, неясно, увидим ли мы эту технологию в действии в ближайшее время. Пока что ни одна другая игра для ПК не поддерживает её.

Источник: videocardz


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