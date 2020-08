Выход игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 снова переносится, теперь уже на 2021 год

Компании Paradox Interactive и Hardsuit Labs заявили об очередной задержке игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Теперь выход проекта переносится на 2021 год.

Первоначально выход игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 был запланирован на март 2020 года. Однако в конце 2019 года разработчики заявили, что не успевают завершить проект к запланированному сроку, а потому перенесли его выход на конец 2020 года. Однако и этого дополнительного времени оказалось недостаточно. Потому теперь в качестве ориентировочного срока релиза игры называется уже 2021 год – без уточнения конкретного месяца или даже квартала. Предоставить более подробную информацию о сроках выпуска и «организационных изменениях» планируется в ближайшие месяцы. Пока что разработчики говорят, что они стремятся создать лучшую игру, они высоко поставили планку, а потому были вынуждены были принять это непростое решение, так как для создания высококачественного продукта требуется дополнительное время.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 – это игра в жанре Action/RPG, которая является прямым продолжением Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Её действие разворачивается в том же вымышленном Мире Тьмы, где рядом с людьми и втайне от них существуют вампиры, оборотни и другие фантастические существа. Сюжетное повествование игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 происходит в Сиэттле. Главного персонажа превратили в вампира против всех правил. В результате, главный герой обладает лишь слабыми сверхъестественными способностями. Ему предстоит предстать перед судом вампиров и стать причиной войны между вампирскими кланами. Чтобы выжить, он должен присоединиться к одному из них. Отшельник по имени Дейл Талли помогает ему освоиться в мире вампиров. Со временем сила главного героя будет расти, но ему не следует забывать поддерживать Маскарад и сохранять человечность, иначе нужно готовиться к последствиям.

Игра Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выйдет на платформах ПК Xbox One, PlayStation 4, а также Xbox Series X (с поддержкой Smart Delivery) и PlayStation 5. Версия для ПК распространяется через сервисы дистрибуции Steam, GOG и Epic Games Store. Также отметим, первоначально в Steam и Epic Games Store были установлены разные цена на этот проект – 699 грн и 359 грн (за стандартное издание), соответственно. Однако теперь уже в обоих магазинах эта игра оценивается одинаково – в 699 грн.

Источник: neowin