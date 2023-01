Википедия обновила интерфейс впервые за 10 лет. Изменения ускоряют поиск, облегчают смену языков, но понравились далеко не всем

Википедия – популярная многоязычная бесплатная онлайн-энциклопедия и один из 10 самых посещаемых веб-сайтов мира, которым ежемесячно пользуются миллиарды людей – наконец-то получила свой первый серьезный редизайн.

Сначала сайт объявлял, что внедрит новый интерфейс в 2021 году, но оказалось, что это «очень сложный и длительный» процесс. Основная цель обновления – улучшить общий опыт просмотра, сделать его «современным» и согласовать настольную версию с мобильной.

Для разработки нового интерфейса фонд Wikimedia привлек более 30 различных групп волонтеров со всего мира, среди которых такие страны как Индия, Индонезия, Гана и Аргентина.

Как видите, обновленный дизайн приводит «в порядок» страницу, которая теперь получает больше белого пространства. Панель поиска находится сверху почти по центру страницы (перемещена с верхнего правого угла). Кроме того, при вводе запроса панель генерирует изображение предварительного просмотра и описание (старый поиск пытался автоматически заполнить запрос определенным текстом).

В Wikimedia Foundation говорят, что это обновление привело к увеличению количества поисковых запросов пользователей на момент тестирования на 30% – напоминание, что даже незначительные изменения могут повлиять на реальное использование продукта.

Другое значительное изменение касается языковой панели, которую отныне переместили в правый верхний угол (в старом интерфейсе нужно было прокручивать левую боковую панель, чтобы переключить язык).

Боковую панель со ссылками теперь можно свернуть — для изменения максимальной ширины строки и более удобного чтения без отвлекающих факторов.

Содержание каждой статьи в Википедии движется при прокрутке страницы вниз. Это облегчает переход между разными частями статьи с последующим изучением темы. Опять таки полезно, но не меняет мир.

Со всем тем можно вернуть старый интерфейс, так как обновления не всем пришлись по вкусу — но для этого пользователь должен создать учетную запись в Википедии, а затем изменить настройки.

Wikipedia got a new design and it looks awful pic.twitter.com/niFNhB0KgU

— Gojira Enjoyer🇯🇵🏳️‍🌈 (@LibertyKing76) January 18, 2023