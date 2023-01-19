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Википедия обновила интерфейс впервые за 10 лет. Изменения ускоряют поиск, облегчают смену языков, но понравились далеко не всем

Википедия обновила интерфейс впервые за 10 лет. Изменения ускоряют поиск, облегчают смену языков, но понравились далеко не всем

Википедия – популярная многоязычная бесплатная онлайн-энциклопедия и один из 10 самых посещаемых веб-сайтов мира, которым ежемесячно пользуются миллиарды людей – наконец-то получила свой первый серьезный редизайн.

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Сначала сайт объявлял, что внедрит новый интерфейс в 2021 году, но оказалось, что это «очень сложный и длительный» процесс. Основная цель обновления – улучшить общий опыт просмотра, сделать его «современным» и согласовать настольную версию с мобильной.

Для разработки нового интерфейса фонд Wikimedia привлек более 30 различных групп волонтеров со всего мира, среди которых такие страны как Индия, Индонезия, Гана и Аргентина.

Как видите, обновленный дизайн приводит «в порядок» страницу, которая теперь получает больше белого пространства. Панель поиска находится сверху почти по центру страницы (перемещена с верхнего правого угла). Кроме того, при вводе запроса панель генерирует изображение предварительного просмотра и описание (старый поиск пытался автоматически заполнить запрос определенным текстом).

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Вікіпедія оновила інтерфейс вперше за 10 років. Зміни прискорюють пошук, полегшують зміну мов та далеко не всім прийшлися до вподоби

В Wikimedia Foundation говорят, что это обновление привело к увеличению количества поисковых запросов пользователей на момент тестирования на 30% – напоминание, что даже незначительные изменения могут повлиять на реальное использование продукта.

Другое значительное изменение касается языковой панели, которую отныне переместили в правый верхний угол (в старом интерфейсе нужно было прокручивать левую боковую панель, чтобы переключить язык).

Вікіпедія оновила інтерфейс вперше за 10 років. Зміни прискорюють пошук, полегшують зміну мов та далеко не всім прийшлися до вподоби

Боковую панель со ссылками теперь можно свернуть — для изменения максимальной ширины строки и более удобного чтения без отвлекающих факторов.

Содержание каждой статьи в Википедии движется при прокрутке страницы вниз. Это облегчает переход между разными частями статьи с последующим изучением темы. Опять таки полезно, но не меняет мир.

Вікіпедія оновила інтерфейс вперше за 10 років. Зміни прискорюють пошук, полегшують зміну мов та далеко не всім прийшлися до вподоби

Со всем тем можно вернуть старый интерфейс, так как обновления не всем пришлись по вкусу — но для этого пользователь должен создать учетную запись в Википедии, а затем изменить настройки.

Учитывая размер читательской аудитории Википедии, очевидно, что организация пыталась не вносить деструктивных изменений. Сегодня онлайн-энциклопедия предлагает более 58 миллионов статей более чем на 300 языках, которые ежемесячно просматриваются почти 16 миллиардов раз.

Обновление доступно для 94% из 318 активных языковых настольных версий Википедии.

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Источник: TechCrunch, PCMag


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