Вырез в дисплее iPhone останется в новых моделях ещё как минимум на 2 года





На следующей неделе компания Apple проведёт очередное мероприятие, во время которого ожидается анонс четырёх новых моделей iPhone. Существует большая вероятность, что модели 2020 года сохранят широкий вырез в верхней части дисплея.

Вместе с тем, известный инсайдер Ice universe сообщил в сервисе микроблогов Twitter, что этот вырез останется не только в устройствах серии iPhone 12, но и в моделях 2021 года iPhone 13. Хотя в следующем году вырез станет немного меньше.

Учитывая, что ещё даже не анонсированы смартфоны Apple модельного ряда 2020 года, ещё слишком рано делать подобные прогнозы. Однако ранее Ice universe зарекомендовал себя в качестве надёжного источника инсайдерской информации, так что и эти сведения вполне могут быть правдивыми.

Apple явно не следует тенденциям, популярным среди производителей Android-смартфонов. Она не стремится использовать каплеобразные вырезы или круглые отверстия в дисплее. В то же время компания из Купертино стремится и далее использовать систему биометрической идентификации Face ID. Так что выбор у Apple не такой уж и большой. Вероятно, отказ от большого выреза произойдёт к тому моменту, когда технология использования подэкранных камер достигнет своей зрелости и популярности.

Источник: gsmarena