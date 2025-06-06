Вышел OnePlus Pad 3 — планшет от €599, соперничающий с ноутбуками

OnePlus попыталась подвинуть планшетный рынок со своим новым предложением OnePlus Pad 3. Эта новинка — не просто «немного лучше, чем в прошлом году». Это уже что-то ближе к ноутбуку, но с душой планшета. Компания реализовала большой экран, производительные компоненты, длительное время автономной работы, а главное — бесплатная клавиатура в комплекте для тех, кто вовремя успеет нажать «заказать».

Характеристики OnePlus Pad 3

Основная гордость новинки — это экран. Планшет OnePlus Pad 3 получил 13,2-дюймовый IPS дисплей. В устройстве используется 12-битная панель, которая обеспечивает разрешение 3392х2400 пикселей (что маркетингово назвали 3.4K), яркость до 900 нит, поддержку Dolby Vision HDR и стилуса. И чтобы звук соответствовал изображению, планшет оснастили восемью динамиками. Для сравнения: в OnePlus Pad 2 их было шесть. Поэтому теперь просмотр фильмов на диване — это уже почти домашний кинотеатр. А вот разъем для проводных наушников отсутствует.

За высокую производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. В версии с 12 ГБ оперативной памяти стоит LPDDR5X 4266 МГц, а вот в топовой — 16 ГБ LPDDR5T 4800 МГц, что уже ближе к показателям ультрабуков. Для хранения файлов предлагается хранилище емкостью 256 или 512 ГБ. Охлаждает процессор модернизированная система рассеивания тепла с 34 857 мм² площади. Она на 14% эффективнее предыдущей.

Основная камера на задней панели — одиночная 13-мегапиксельная. Она способна записывать видео в разрешении 4К. Фронтальная камера — 8-мегапиксельная и с поддержкой лишь 1080p. Тема «все больше» продолжается в батарее. Теперь аккумулятор имеет емкость 12140 мА-ч против 9510 мА-ч у предшественника. Мощность зарядки тоже увеличили — 80 Вт против 67 Вт.

Планшет работает под управлением Android 15 с оболочкой ColorOS 15. Не обошлось и без новомодного ИИ. OnePlus интегрировала свои фишки на основе Google Gemini: перевод, обобщение текстов, генерация речей и текстов, Circle to Search — все это работает прямо в планшете. А еще планшет может синхронизироваться с вашим смартфоном OnePlus: сообщения, буфер обмена, фото, видео — все под рукой. И что интересно — планшет можно подключить к Mac, даже с поддержкой жестов и drag-and-drop.

Цена

Новый планшет OnePlus Pad 3 уже доступен для предварительного заказа в Европе и Северной Америке. В Европе номинальная цена с €699 снижена до €599 в течение акционного периода. Вы получаете бесплатно больший объем памяти и на выбор — смарт-клавиатуру для OnePlus Pad 3 или чехол Folio Case. Кроме того, действует 10% скидка для студентов, возможность обмена со скидкой до 50% планшета OnePlus Pad Go или OnePlus Watch 3. Старт поставок — 2 июля.

К планшету доступны фирменные аксессуары:

OnePlus Stylo 2 — стилус с 16 тыс. уровней чувствительности, обратной связью, лазерным указателем и ультранизкой задержкой;

OnePlus Smart Keyboard — 6-рядная клавиатура со строкой функциональных клавиш, трекпадом и NFC для быстрого подключения.

OnePlus Pad 3 — это пример того, как планшет может стать достойной альтернативой ноутбуку, но остаться тонким и автономным.

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Источник: gsmarena