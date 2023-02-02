Вышел патч 4.01 для The Witcher 3: Next-Gen Update – производительный режим освещения, мелкие исправления квестов, геймплея и некоторых локализаций

CD Projekt RED сегодня выпустила очередное обновление для The Witcher 3: Next-Gen Update. Как всегда, Steam и GOG Galaxy запустят загрузку патча в момент запуска клиента. Патч 4.01 в GOG «весит» около 3 ГБ.
Согласно журналу изменений, патч 4.01 добавляет новый режим производительности для глобального освещения с трассировкой лучей. Этот режим улучшит частоту кадров, отдавая предпочтение производительности, а не дальности и точности прорисовки. Кроме того, обновление устраняет проблему, из-за которой настройка Screen Space Reflections не работала на ПК (режим не включался).
Патч содержит решения множества проблем арабской, корейской и китайской локализации. В частности, добавлены локализованные версии песни Орианны «Lullaby of Woe» на корейском и упрощенном китайском языках.
Наибольшее количество исправлений касается квестов и геймплея:
- Подготовка к битве — исправлена ошибка, из-за которой было невозможно взаимодействовать с Аваллак’хом во время задания «Сообщить Аваллак’ху, что все готово».
- Семейные дела — исправлена ошибка, из-за которой игра могла вылететь при переходе к «Истории Цири: Из тени» при разговоре с Кровавым бароном.
- Королевский гамбит — исправлена ошибка, из-за которой было невозможно участвовать в кулачном бою со вторым вильдкарлом из-за невидимого препятствия.
- Винные войны: Бельгаард — добавлен ретрофикс для проблемы, исправленной в версии 4.00, из-за которой квест не мог быть выполнен, если игрок уничтожил одно из необходимых гнезд монстров во время исследования.
- Опасная игра — броня в комнате Цезаря теперь должна менять свой вид при включении альтернативной нильфгаардской брони.
- У марионетки под действием Аксия, увеличены урон и здоровье
- Мутация “Прилив адреналина” теперь должна работать в соответствии с ее описанием.
- Различные небольшие исправления квестов и роликов.
К сожалению, этот патч не принес никакой оптимизации работы процессора – игра по-прежнему сильно зависит от однопоточной производительности CPU.
Відсутність української локалізації та просідання нижче 30 fps – що не так з некст-ґен версією Witcher 3
Источник: thewitcher.com