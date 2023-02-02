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Вышел патч 4.01 для The Witcher 3: Next-Gen Update – производительный режим освещения, мелкие исправления квестов, геймплея и некоторых локализаций

Вышел патч 4.01 для The Witcher 3: Next-Gen Update – производительный режим освещения, мелкие исправления квестов, геймплея и некоторых локализаций

CD Projekt RED сегодня выпустила очередное обновление для The Witcher 3: Next-Gen Update. Как всегда, Steam и GOG Galaxy запустят загрузку патча в момент запуска клиента. Патч 4.01 в GOG «весит» около 3 ГБ.

Помогаем

Unrecognizable

Помогаем бойцам на Луганском направлении – собираем средства на автомобиль

Согласно журналу изменений, патч 4.01 добавляет новый режим производительности для глобального освещения с трассировкой лучей. Этот режим улучшит частоту кадров, отдавая предпочтение производительности, а не дальности и точности прорисовки. Кроме того, обновление устраняет проблему, из-за которой настройка Screen Space Reflections не работала на ПК (режим не включался).

Патч содержит решения множества проблем арабской, корейской и китайской локализации. В частности, добавлены локализованные версии песни Орианны «Lullaby of Woe» на корейском и упрощенном китайском языках.

Наибольшее количество исправлений касается квестов и геймплея:

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  • Подготовка к битве — исправлена ​​ошибка, из-за которой было невозможно взаимодействовать с Аваллак’хом во время задания «Сообщить Аваллак’ху, что все готово».
  • Семейные дела — исправлена ​​ошибка, из-за которой игра могла вылететь при переходе к «Истории Цири: Из тени» при разговоре с Кровавым бароном.
  • Королевский гамбит — исправлена ​​ошибка, из-за которой было невозможно участвовать в кулачном бою со вторым вильдкарлом из-за невидимого препятствия.
  • Винные войны: Бельгаард — добавлен ретрофикс для проблемы, исправленной в версии 4.00, из-за которой квест не мог быть выполнен, если игрок уничтожил одно из необходимых гнезд монстров во время исследования.
  • Опасная игра — броня в комнате Цезаря теперь должна менять свой вид при включении альтернативной нильфгаардской брони.
  • У марионетки под действием Аксия, увеличены урон и здоровье
  • Мутация “Прилив адреналина” теперь должна работать в соответствии с ее описанием.
  • Различные небольшие исправления квестов и роликов.

К сожалению, этот патч не принес никакой оптимизации работы процессора – игра по-прежнему сильно зависит от однопоточной производительности CPU.

Відсутність української локалізації та просідання нижче 30 fps – що не так з некст-ґен версією Witcher 3

Источник: thewitcher.com


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