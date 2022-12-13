Отсутствие украинской локализации и просадки ниже 30 fps – что не так с некст-ген версией Witcher 3

Обновление следующего поколения Witcher 3 выйдет 14 декабря. CD Projekt Red уже продемонстрировала геймплей некст-ген версии, но всегда можно найти больше подробностей. Источник Analista De Bits пролил еще немного света на то, чего следует ожидать от обновления графики The Witcher 3 на PS5, сравнив изображение на разных версиях консоли Sony.

Хорошая новость заключается в том, что The Witcher 3 на PS5 явно выглядит намного лучше, чем на PS4 – бросается в глаза лучшее освещение, отражения, тени и масса других улучшений. Время загрузки игры уменьшилось почти в 10 раз. Однако режим трассировки лучей позволяет играть лишь с относительно низким разрешением падением частоты до 30 к/с.

Некст-ген патч The Witcher 3 на PS5 включает два визуальных режима – трассировку лучей и качество. Режим трассировки лучей предлагает динамическое разрешение 1440p, при этом среднее разрешение ненамного превышает 1080p (около 1188p). Режим трассировки лучей нацелен на 30 к/с, но в оживленных районах, таких как города, могут возникать частые дрожащие падения на 1–3 кадра. Тем не менее, реальный игровой процесс все равно выглядит плавно. Что касается режима «Производительность», то это динамичный (очень динамичный) 4K при котором наиболее частое разрешение составляет лишь около 1548p. Производительность в этом режиме тоже не идеальна – при частоте 60 к/с случаются просадки до 50 к/с.

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Нельзя отрицать, что версия The Witcher 3 следующего поколения выглядит лучше оригинала, но обозреватели считают, что можно было добавить еще несколько визуальных опций. Одной из них мог бы быть средний режим графики со стабильной частотой 30/40 к/с без трассировки лучей, который позволил бы приблизить разрешение к реальному 4K.

Украинские пользователи недовольны отсутствием украинской локализации в обновлении третьего «Ведьмака» и других релизах CD Projekt Red – таких, как грядущее сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077 (возмущение касается и неподтвержденного наличия русской локализации в последнем). Активисты призывают к бойкоту компании.

Відьмак 3 від @CDPROJEKTRED має текстовий переклад чеською та угорською мовами, а українці не достойні, «от вам русік і не нийте» #boycottcdprojektred pic.twitter.com/VmQ4vz0BSz — Ігрооборона України 🇺🇦 (@GamewayUA) December 11, 2022

Подобные заявления выглядят несколько странно по отношению к игре, вышедшей 7 лет назад и поддерживаемой столь долгое время исключительно энтузиазмом и волей производителя. При этом CD Projekt Red проводит бесплатную стажировку для украинских студентов, а также отказалась работать на рынках россии и беларуси. Также стоит отметить, что существует огромное количество игр и других культурных произведений, не переведенных на украинский язык и конструктивная работа состоит в диалоге с их издателями и усилиях, направленных на создание перевода.

Помимо улучшенной графики, некст-ген обновление «Ведьмак 3» на ПК, Xbox Series X/S и PS5 добавит элементы, вдохновленные сериалом Netflix, квесты и другие особенности геймплея. За день до официального выхода некст-ген версия Witcher 3 набрала на Metacritic 97 баллов на основе 12 ревью критиков.

ОБНОВЛЕНИЕ: Канал уже выпустил аналогичный сравнительный ролик для Xbox Series S|X, PS5 и PC.

Источники: wccftech, ElAnalistaDeBits