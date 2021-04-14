Вышел трейлер, наглядно демонстрирующий изменения графики в Mass Effect: Legendary Edition





Буквально неделю назад был показан ролик, демонстрирующий различия в геймплее оригинальных игр серии Mass Effect и грядущего ремастера Mass Effect: Legendary Edition. Теперь же компания BioWare подготовила новый трейлер, более наглядно показывающий, как изменилась графика в одних и тех же сценах или при отображении одних и тех же персонажей.

Разработчики подробно рассказывают на своём сайте, как изменились текстуры, освещение, шейдеры и визуальные эффекты в новой версии Mass Effect: Legendary Edition. Также можно просмотреть трейлер в разрешении 4K и наглядно оценить разницу в графике.

Предварительно записанные кат-сцены также прошли процесс ремастеринга и теперь доступны в разрешении 4K. А некоторые функции движка, которые появились лишь в финальной игре Mass Effect 3, теперь доступны и в первых двух частях. В данном ролике не фигурируют «целевые улучшения», которые можно ожидать от консолей нового поколения PS5 и Xbox Series X. Возможно, этому будет посвящён один из следующих материалов BioWare.

Выход ремастера Mass Effect: Legendary Edition запланирован на 14 мая.

Источник: Engadget