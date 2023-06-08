Вышел украинский трейлер фильма «Неудержимые 4» с Джейсоном Стейтемом и Сильвестром Сталлоне

Дистрибьюторская компания «Киномания» опубликовала официальный украинский трейлер будущего фильма «Неудержимые 4». Он расскажет об очередных приключениях команды наемников.

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«Максимально вооружены и с навыками высочайшего уровня. «Неудержимые» – последняя линия обороны мира. Это команда, которую зовут, когда других вариантов уже нет. А новые члены группы, обладающие собственным стилем и тактикой, придадут выражению «свежая кровь» совершенно нового значения», — говорится в описании картины.

На этот раз неудержимая команда наемников получает задачу, которая вовлекает их в ядерный конфликт между россией и США. Барни Росс (Сталлоне) передает Ли Кристмасу роль лидера отряда, состав которого пополняется несколькими новыми участниками.

Режиссером фильма «Неудержимые 4» стал Скотт Во («Need for Speed: Жажда скорости»). Главные роли исполнили актеры Джейсон Стейтем («Мег: Монстр глубины», «Форсаж Х»), Сильвестр Сталлоне («Стражи Галактики 3», франшизы «Крид», «Рокки»), Меган Фокс («Трансформеры», «Хищница»), 50 Сент («Шпионка»), Дольф Лундгрен («Аквамен»), Рэнди Кутюр и другие. Однако в съемках четвертой части не участвовали Арнольд Шварценеггер и Брюс Уиллис, которые были задействованы в некоторых предыдущих частях франшизы.

Фильм «Неудержимые 4» выйдет в украинский прокат 21 сентября 2023 года.